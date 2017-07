Valge Maja pressisekretär Sean Spicer lahkub ametist

New York Times'i andmetel astub Spicer tagasi, kuna talle ei meeldi preisdent Donald Trumpi valik kommunikatsioonijuhi kohale.

Trump nimetas uueks kommunikatsioonidirektoriks Wall Streetil töötanud Anthony Scaramucci.

Trump palus Spiceril ametisse edasi jääda, kuid Spicer ütles, et tema hinnangul on Scaramucci nimetamine "suur viga", selgitas toimuvaga kursis olev inimene The New York Timesile.

Spicer täitis osaliselt kommunikatsioonidirektori ülesandeid.

Spicer kirjutas Twitteris, et tal oli au Trumpi ja USA teenistuses olla. Ta lisas, et jätkab tööd augusti lõpuni.

Spicer sattus valitsuse esimestel kuudel korduvalt Trumpi pahameele alla ning president tegi sageli parandusi tema sõnavõttudesse.

Spiceri ametist lahkumine on löök ka Valge Maja personaliülemale Reince Priebusile, kes tõi Spiceri Valgesse Majja vaatamata sellele, et Trump oli tema suhtes skeptiline ning seadis kahtluse alla tema lojaalsuse.

It's been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August — Sean Spicer (@PressSec) July 21, 2017

Scaramucci on asutanud rahvusvahelise investeerimisfirma SkyBridge Capital ning on Fox Newsi kaasautor. Ta on tuntud kui tuline Trumpi kaitsja, kuid tal on head suhted ka ajakirjanikega erinevatest väljaannetest, ka neist, mille Trump on paigutanud "võltsuudiste" tootjate alla.

Valge Maja kommunikatsioonidirektor Mike Dubke lahkus mai lõpus ametist kõigest kolm kuud pärast palkamist. Trump palkas Dubke Valge Maja meediastrateegiat uuendama. Väidetavalt ei olnud Trump rahul Valge Maja teadete edastamisega.

Kevadel käis Trump välja ka idee, et igapäevased pressikonverentsid lõpetatakse ära ning tema isiklikult peab pressikonverentsi iga kahe nädala tagant.

Ümberkorraldused on toimunud pärast teateid segadustest Valge Maja kommunikatsioonimeeskonnas.