Läti minister: Eestis jäävad aktsiisid ka tuleval aastal kõrgemaks kui Lätis

Läti seim kiitis reedel maksumuudatused esimesel lugemisel põhimõtteliselt heaks, lõplik otsus loodetakse teha järgmisel neljapäeval, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lätis jäävad aktsiisimäärad aga endiselt madalamaks kui Eestis. Aasta algusest tõuseb diisliaktsiis 11 ja pliivaba bensiini aktsiis ligi 8 protsenti, alkohol muutub kallimaks märtsist. Tõuseb ka tubakatoodete aktsiis.

"Näeme, et ka Eestis on aktsiisimäär tõusnud ja seda plaanitakse ka edaspidi suurendada. Seejuures jäävad meie aktsiisid ka pärast kavandatavat tõusu madalamaks kui Eestis. Leeduga võrreldes on olukord teisem - diisliaktsiis muutub meil kõrgemaks kui seal," märkis Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola.

Nagu kinnitavad poliitikud, pole aktsiisitõus omaette eesmärk, vaid kuidagi tuleb katta suure maksureformi teise poolega tekkivad kulud.

Lätis jõustub astmeline tulumaks, mis tähendab, et üle 55 tuhande euro aastas teenivail inimestel tuleb maksu maksta üle 31 protsendi, alla 20 tuhande euro teenivail 20 ja vahepealse palgaga 23 protsenti nagu praegu.

"Reformiga kaasnevad määrad on kompromiss, mis on vastuvõetav või vähemalt mõistetav ka nende ettevõtjate jaoks, kelle sissetulekud on väga suured," sõnas Läti peaminister Maris Kućinskis.

Ettevõtjate jaoks on tähtis, et investeeringuiks suunatav kasum on maksuvaba.

"Tõenäoliselt suudab koalitsioon oma häältega maksumuudatused seimi saalis järgmisel neljapäeval vastu võtta, kuid õhku jääb küsimus, kes ja kui palju sellest reformist ikkagi võidab. Praegu on arvutatud, et madalapalgaliste sissetulek väga ei tõusegi, sest riik ühe käega küll annab, aga teisega ka võtab. Ja võtab võib-olla isegi rohkem," rääkis Riias viibinud ERR-i ajakirjanik Ragnar Kond.

Paljud eksperdid tunnustavad Lätit julguse eest maksusüsteemi muuta, Läti pank on aga reformi hukka mõistnud.

"Suurel osal ühiskonnast tekivad lisakulud. See omakorda tähendab kasvavat inflatsiooni," selgitas seimi Südamest Lätile fraktsiooni esimees Inguna Sudraba.

Lätis usutakse, et maksumuudatused ajendavad inimesi hoolikamalt oma tulu deklareerima. See omakorda aga peaks vähendama varimajandust.