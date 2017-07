Ratase sõnul vajab Saaremaa suuremat lennukit

Peaminister Jüri Ratas leiab, et Saaremaa ja mandri vahele on vaja suuremat lennukit, kirjutas ajaleht Saarte Hääl.

"Saaremaa-suurusele maakonnale on kindlasti vaja suuremat lennukit," ütles Jüri Ratas Saarte Häälele ning lisas, et toetab majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni mõtet, et Tallinna ja Kuressaare vahelise lennuliini teenindaja leidmiseks tuleks hange välja kuulutada juba selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses.

"Uus hange ei saa toimuda 2018. aasta lõpus," selgitas Ratas, sest sobiva lennuliini teenindaja leidmiseks peab olema parajalt aega.

Praeguse vedaja Transaviabaltika leping kestab 2019. aasta 31. maini.

Samuti ütles Ratas, et tuleb tõsta kvaliteeti. Kui saarlane tahab minna töö tõttu Tallinnasse ja esimene lennuk väljub poole kümnest, siis on ta tööpäevast juba kolm tundi kaotatud. "Ma arvan, et see pole mõistlik," sõnas ta.