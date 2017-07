Ungari peaminister: piiritarad tõkestavad moslemite migratsiooni

Orbán kinnitas, et tema juhtimisel jääb Ungari kohaks, kus Lääne-Euroopa kristlased leiavad alati turvalisuse.

Ungari peaminister on korduvalt rõhutanud, et Budapest on vastu moslemitest migrantide vastuvõtmisele, kes võivad muuta riigi kultuurilist identiteeti.

Orbán ütles, et madal sündimus on muutnud Ungari ohustatud liigiks ning et valitsus kasutab Ungaris tegutsevatele rahvusvahelistele kompaniidele kehtestatud makse sotsiaalpoliitika rahastamiseks ja sündimuse suurendamiseks.