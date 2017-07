Roosipäevade teemaks on nüüdisroosid

Kuigi jahe kevad ja suve algus on rooside õitsemist vähemalt paari nädala võrra hilisemaks lükanud, pakub botaanikaaia rosaarium vaatamist ja nuusutamist küllaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavustel roosipäevadel on keskseks teemaks nüüdisroosid, milleks loetakse neid sorte, mis on aretatud pärast 1867. aastat.

Legendaarne roosikasvataja Rein Joost soovitab algajal lillehuvilisel suhelda enne taimede ostmist teiste roosikasvatajatega, kuid tema kinnitusel on üsna kindla peale minek Eestis aretatud sortide ostmine.

"Algaja roosikasvataja ostab esimesed roosid silmadega, tema näeb, et oi-oi kui ilus ja võib-olla on kataloogist vaadanud, et peen nimi ja kõik on korras. Aga ma tulen veelkord selle juurde tagasi, et käige ringi ja vaadake, kus on midagi head, mis õitseb. Minge botaanikaaeda ja Kadrioru parki, kus on olemas pikaajalised kogemused ja on ka inimesi, kel on koduaedades korjatud roose aastakümnete jooksul, nemad saavad öelda kohe, et see sobib ja see mitte," ütles Joost.