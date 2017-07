Vakra väitel on Tallinn diiselbusside kontsentratsiooni poolest kehv näide

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra kirjutab sotsiaalmeedias, et Tallinnas on diiselbusside kontsentratsioon Lääne-Euroopa pealinnade omast juba praegu suurem, ent pärast kasutatud lisabusside ostmist muutub seis veelgi kehvemaks.

Vakra meenutab enda postituses, et trolliliinide mahavõtmisel lubati trollide asemele ökobusse – tegelik tulemus on seevastu, et juurde ostetakse vanu ja kasutatud diiselbusse.

"Üheski Lääne-Euroopa pealinnas ei ole diiselbusside kontsentratsioon nii suur kui Tallinnas. Nüüd aga suurendame seda vanade bussidega veelgi," kirjutab Vakra Facebookis. "Juba mõnda aega on ühistranspordi juhtimisel Tallinnas valitsenud peataolek. See otsus on järjekordne näide sellest, et linnal puudub selles valdkonnas tulevikku vaatav plaan. Ja keskkonnasõbralikkus ja linlaste elukvaliteet on visatud tuimalt taas prügikasti."

"Linnavalitsuse viimase aja otsused nagu trolliliinide vähendamine, uute ostetud trollide kasutult depoos hoidmine ning kõige tipuks trammitranspordi arendamisest loobumine – need on valeotsused, mis makstakse kinni meie kõigi taskust ja mis tuleb kõik meie tervise arvelt," kirjutab Vakra.

"Tegelikult on vaja ehitada korralikud trammiliinid, mis suunduvad kesklinnast nii Haaberstisse, Järvele kui ka Lasnamäele. Just tramm on kõige kiirem, mugavam ja linnakeskkonda sobilikum ühistransport."

"Kuidas saab tulevikku vaatava rohelise transpordi asemel jätkuvalt arendada fossiilkütustel põhinevat ühistransporti?" küsib Vakra enda postituses ja avaldab lootust, et pärast sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi tulevad Tallinnasse trollid tagasi ja saab hakata arendama ka trammiliine.

Tallinna Linnatranspordi AS-i hange 15-20 maksimaalselt 12 aasta vanuse bussi ostmiseks läheb maksma 672 000 eurot. Hanke võitjaks osutus Raplamaal Kaiu alevikus registreeritud firma KTK Tehnika OÜ.

Bussid peavad olema vähemalt 160-kilovatise diiselmootoriga ning heitgaasid peavad vastama vähemalt Euro 3 nõuetele. Bussidel peab olema nelja- kuni kuuekäiguline automaatkäigukast.