Samost ja Ruussaar peavad EVR Cargo Venemaa äri kritiseerimist alusetuks

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Ainar Ruussaar leidsid Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et EVR Cargo vagunirendi äri kritiseerimine oli Reformierakonna mahitatud ja põhjendamatu.

Anvar Samost rääkis, et vagunite rentimine Venemaale ei ole geniaalne uus äriidee ja seda on Eesti ettevõtted ja muude riikide ettevõtted teinud kümneid aastaid.

"Kuid pärast Postimehes ootamatult ilmunud artiklit tuli igast nurgast tuli eksperte, sealhulgas Reformierakonnast," märkis Samost. Ta tsiteeris Keit Pentus-Rosimannust, kes ütles: "Vaguniäri venemaaga on võrreldav keemiaäriga Süürias."

"Oli üleval täielik hüsteeria. Tekkis mulje, et kirjutaks õige kirja neile, kes olid suurimad kriitikud. Annan teada erakordsest julgeolekuohust Eestile, me oleme Venemaaga raudteerööpaid pidi ühendatud. Ka elekter ja gaas jookseb üle. Nii ei saagi, et keelame ettevõtetel Venemaaga igasuguse äritegevuse ära, isegi Põhja-Koreaga aetakse äri," rääkis Samost.

Ainar Ruussaar nentis, et poliitikute süüdistused olid sellist laadi, millega vahest lapsi hirmutatakse. "Näiteks Eesti maksumaksja rahaga luuakse Venemaal töökohti. Minister on Venemaa poolt mõjutatav. Riigiettevõtete tegevjuhtkond teeb enamasti kõik oma parima äranägemise järgi, aga pidur on ülalpool," märkis Ruussaar.

"Olen nõus, et natuge foobiline seee asi on ja Reformierakond keeras üle võlli EVR Cargo äri kritiseerimisega," sõnas Ruussaar.

