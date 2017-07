Poolas elav eesti õppejõud: meeleavaldused on veelgi suuremaks paisunud

Poola senat ehk parlamendi ülemkoda kiitis laupäeva öösel heaks seaduse, mis annab valitsusele võimaluse ülemkohtu liikmeid ametist vabastada ja endale meelepäraste inimestega asendada. Meeleavaldajad süüdistavad partei Õigus ja Õiglus liidrit Jarosław Kaczyńskit diktaatoriks olemises, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahutuks läks Poolas juba mõni aeg tagasi, nüüd on aga protestid veelgi suuremaks paisunud, rääkis Poolas elav eesti õppejõud Edgar Pill.

"Võrreldes sellega, mis seal olid paar nädalat tagasi, on need, jah, tunduvalt suuremad, sest asi on üha kartustäratavam, sest praegu tahetakse ümber lükata kõik demokraatia saavutused, mis siiamaani on olnud, pannakse kinni kõik kohtud," rääkis ta.

Võimupartei üritab rahva vastumeelsust igati väiksemana näidata ja isegi naeruvääristada, kasutades selleks meelevaldajate hinnangul absurdseid väiteid.

"Meeleavaldustest osavõtjad olla justkui mingid endised bolševikud, kommunistid ja inimesed, kes tahavad kaitsta oma huve. See on täielik hullumeelsus, sest kõik näevad, et enamus osavõtjatest on väga noored. Raske on ennustada, mis edasi saab. Muidugi need, kes sarnaselt minule protestidel osalevad, loodavad, et president neid seadusi heaks ei kiida," rääkis kodanikuaktivist Katarzina Chimiak.

Tänavatele kogunenud inimesed kutsuvad seega president Andrzej Dudat üles seadust tagasi lükkama. Euroopa Komisjon võib kaaluda riigi suhtes sanktsioonide kehtestamist, et karistada riigi valitsust kohtuvõimu sõltumatuse õõnestamise eest.

Riigikogu väliskomisjoni ja Eesti-Poola parlamendirühma liige liige Andres Herkel (Vabaerakond) ütles, et ka Eestil on põhjust muret tunda.

"Poola on meile ju oluline riik ja oluline liitlane ja kõik see, mis puudutab seda, et õigusriigi põhimõtteid ei järgita või tuleb väga terav sisepoliitiline dramaatika, lähevad sassi suhted Euroopa Liiduga, see kindlasti teeb ka meid rahutuks," nentis Herkel.

Nii Chimiak kui ka Herkel prognoosisid, et eeldatavalt Duda seadust tagasi ei lükka.