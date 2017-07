Jõgevamaal alustati Vabadusristi kavaleride haudade tähistamist

Põltsamaa surnuaed oli pühapäeval tavapärasest pidulikum, sest jõgevamaalased tähistasid Vabadusristi kavaleride mälestuspäeva.

Kohaliku vabadusvõitlejate ühenduse esimehel Arnold Kullil ja tema abilistel kulus poolteist aastat, et kindlaks teha, kuhu on sealsed 74 Vabadusristi kavaleri maetud. Nii mõnigi neist oli sunnitud elu jooksul võitlema mitme riigi lipu all.

"Ja nad on küüditatud ja arreteeritud, viidud Siberisse ja paljud on seal surnud. Meil on teadmata siin surnuaias seitse sangarit, ei ole nende haudu leitud. Meie maakonnas on 14 surnuaeda, kus on Vabadusristi kavalerid maetud ja osadel on tunnusmärgid juba pandud," selgitas Jõgevamaa Vabadusvõitlejate Ühenduse esimees Arnold Kull.

Haudade leidmisel ja vajadusel ka korrastamisel on suure töö ära teinud kaitseliitlane Rünno Savir.

Põltsamaa surnuaial sai pühapäeval vastava tähise kokku 19 hauda ja Jõgevamaa vabadusvõitlejad loodavad, et ka teistesse Eesti maakondadesse maetud Vabadussõja kangelased saavad sellise austuse osaliseks.