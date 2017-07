Nordica ei kavatse lendudel enda lennunumbreid kasutusele võtta

Koodijagamine näiteks Saksa lennufirmaga Lufthansa Tallinna-Müncheni liinil on seotud LOT-i lennunumbriga ja mitte Nordicaga, ütles Nordica esindaja Toomas Uibo BNS-ile.

"See on üks väga suur eelis ja stand-alone ettevõttena oleks see meile kättesaamatu koostöö," sõnas Uibo.

Lendudel kahe koodi kasutamine tähendaks Uibo sõnul seda, et Nordica peaks investeerima oma kommertsplatvormi ja hakkama LOT-iga koodi jagama. "Sellist plaani pole. Täna on piletil LO-kood ja tekst: "Operated by Regional Jet", mis on siis viide Eesti lennuettevõttele," märkis Uibo.

Lennukoodi EE kasutab Nordica Uibo sõnul vaid Peterburi liinil, kuna Venemaa pole ühinenud vastavate rahvusvaheliste lepingutega, mis võimaldaksid kolmandal riigil Eestist otse idanaabri suunal lennata.