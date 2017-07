Toompeale plaanitava riikluse ausamba ideekonkurss on ikka ootel

Eesti Kujurite Ühenduse mitme liikme sõnul loodavad kujurid saada riigikogu kantseleilt selgemini mõistetavaid tingimusi.

Aasta alguses soovitas riigikogu kantselei moodustatud töörühm, et Kuberneri aeda planeeritav kuju peab sümboliseerima ja olema pühendatud Eesti riiklusele.

„Samuti leidis töörühm, et ei ole õige täpsemat lahendust ette anda ehk konkursil osalejad saavad ise valida, kas kujutada üht ajaloolist isikut, mitut ajaloolist isikut või muud motiivi," ütles kantselei endine direktor Maria Alajõe jaanuaris. Sel hetkel oli avalikkuses jutuks eelkõige president Konstantin Pätsi kuju püstitamine.

Kujurite ühenduse liikmete sõnul on konkursi lähtealused sellises sõnastuses liiga laialivalguvad ning nende järgi ei saa skulptorid ideekavandeid põhjendatult koostada.

Vabaühenduste eestvedamisel on skulptuurikonkursi korraldamiseks kogutud juba üle 21 000 euro annetusi, millest peaks konkursi korraldamiseks piisama. Asjaolu, et kunstnikele on antud põhimõtteliselt vabad käed ei rahulda aga neid ning seetõttu on nende soov, et tingimused peaksid paremini raamistatud olema.

Riigikogu kantselei andmetel ei ole veel selgeid konkursi korraldamistingimusi arutatud. Kantselei kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukkemelk ütles ERR-ile, et planeeritav konkurss on plaanis läbi viia aasta jooksul.

Kui eeldada, et kuju peaks saama järgmise aasta 24. veebruariks püstitatud, siis läheb konkursi ja kujurite tööga kiireks.