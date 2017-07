Narva muuseumi nõukogus otsusteni ei jõutud

Juba eelmisel aastal alanud erimeelsused Narva linnavõimu ja muuseumi vahel on jätkuvalt lahenduseta. Esmaspäeval toimunud nõukogu koosoleku päevakorras oli viis punkti, kuid esimesest kaugemale ei jõutudki.

Narva muuseumi direktor Andres Toode rääkis ERRile, et linna esindajate soovil tõsteti esimeseks punkt, mis käsitleb sihtasutuse juhatuse liikme kandideerimiskorda ja valimist. Nimelt kestab Toode leping 11. detsembrini ning sihtasutusele juhatuse liikme leidmiseks tuleb korraldada konkurss.

"Sellega see koosolek täna kahjuks piirduski, kuhugi välja ei jõutud," nentis Toode. "Jutt käis mõningate tähtaegade ja väljavalimiskorra üle, püüti kokku leppida mingeid reegleid. Aga siis võtsid linna esindajad oma aja paariks minutiks maha, arutasid ja siis teatasid, et kahjuks nad ei saa selle korra poolt hääletada ja nad lahkusid".

Muuseumi rahastamise küsimust arutada ei jõutudki ning Toode ei osanud ka arvata, miks linna esindajad koosolekult lahkusid.

Nõukogu jättis ka juhatuse liikme valimiskorra kehtestamata, sest ei pidanud sobivaks seda ilma linna esindajateta teha. Uus nõukogu koosolek toimub augustis.

Muuseum jätkab tööd kinnitatud dokumentideta

Narva muuseum töötab Toode sõnul edasi ilma kinnitatud eelarve ja eesmärkideta. "See meie igapäevast tööd väga ei sega, sest muuseum on juba nii vana asutus, et me jätkame nii nagu oleme plaaninud, ainult et paraku ei ole need meil kinnitatud dokumendid," märkis ta.

Muuseumijuhi sõnul ei ole tal senini selgust, mida linn tegelikult tahab, sest nõukogus on kolm linna ja kolm riigi esindajat, mistõttu ei tohiks sõnaõiguse nappus mureks olla.

"Sihtasutuse seadus ja meie enda põhikiri sätestavad väga täpsed juriidilised raamid, kellel on millised kohustused ja õigused ning selles keskkonnas peame me ka tegutsema, me ei saa seadust rikkuda," lausus Toode.

Sihtasutus Narva Muuseum loodi neli aastat tagasi Narva linna ja Eesti riigi koostöös. Enne seda oli muuseum munitsipaalasutus.

Teravam vaidlus tekkis linnal ja muuseumil mullu detsembris. Narva linnavolinikud ähvardasid kärpida muuseumile 2017. aastaks eraldatavat toetust 200 000 euro ehk umbes poole võrra, süüdistades asutust linna toetuse ebasihipärases kulutamises.

Praeguseks on osa rahast muuseumile antud, kuid selleks aastaks lubatud rahast on 70 000 eurot Toode kinnitusel senini saamata.