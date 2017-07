Augustis selguvad kõikide erakondade Tallinna piirkondade esinumbrid

Kui Reformierakonnal ja Keskerakonnal on kohalike valimiste Tallinna piirkonna esinumbrid paigas, siis teised erakonnad teatavad need augustikuus.

EKRE, IRL-i, sotside ja roheliste Tallinna piirkondade esinumbrid selguvad augustis. EKRE Tallinna linnapeakandidaat on Martin Helme, sotsidel Rainer Vakra ja IRL-il Raivo Aeg. IRL on veel paika pannud ka Lasnamäe piirkonna esinumbri, kelleks on Viktoria Ladõnskaja. Roheliste Tallinna linnapeakandidaat on Züleyxa Izmailova. Vabaerakond kohalikel valimistel oma nimekirjaga ei kandideeri.

Keskerakonnal ja Reformierakonnal on esinumbrid paigas. Keskerakonna linnapeakandidaat ning Mustamäe esinumber on Taavi Aas. Lasnamäel on valimisringkonna esinumber abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis Riigikogu liige Viktor Vassiljev, Põhja-Tallinnas europarlamendi liige Yana Toom, Kristiines Andrei Novikov ja Pirital Tõnis Mölder.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat on Kristen Michal, kes kandideerib Haaberstis. Põhja-Tallinnas on esinumber Jürgen Ligi, Kristiines Kaja Kallas, Mustamäel Hanno Pevkur, Nõmmel Urmas Paet, Kesklinnas Taavi Rõivas, Lasnamäel Keit Pentus-Rosimannus ja Pirital Arto Aas.

Kohalikud valimised toimuvad 15. oktoobril.