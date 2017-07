Fotod ja video: Soome merevägi ja Yle käisid Vene hiigellaevu jälgimas

Yle videot saab näha SIIN.

1980. ja 1990. aastatel teenistusse võetud Põhjalaevastiku alused on suured. 172 meetri pikkune Dmitri Donskoi on maailma suurim tuumaallveelaev. Ristleja Pjotr Veliki on omakorda 252 meetri pikkune.

Näiteks Soome mereväe Hämenmaa-klassi miinilaevad on 78 meetri pikkused ja Soome jäämurdjad on kõige rohkem 116 meetri pikkused. Eesti mereväe Sandown-klassi miinijahtijad - Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi on võrdluseks 52,6 meetri pikkused.

Vene sõjalaevade liikumist jälgis helikopterist Yle ajakirjanik Anna Karismo.

Põhjuseks, miks Põhjalaevastiku kaks suurt alust praegu Läänemerele saabusid, seisneb selles, et nad on teel Kroonlinna, kus toimub peagi suur laevastiku päeva paraad.

Venemaa sõjamerelaevastiku päeva tähistatakse juuli viimasel pühapäeval, mis on sellel aastal 30. juulil. Ajalehe Nezavissimaja Gazeta andmetel osaleb Kroonlinna paraadil 30 sõjalaeva ning sinna juurde veel allveelaevu ja sõjalennukeid.

Dmitri Donskoid ja Pjotr Velikit pildistati hiljuti ka Taani lähistel, kui nad parajasti Läänemerele saabusid.

Soome riigikaitsekõrgkooli professor Petteri Lalu selgitas varem, et Venemaa eesmärgiks on saada paraadiga tähelepanu nii kodu- kui ka välismaal.

"Venemaa peamiseks eesmärgiks on olla nähtaval ning seetõttu on kindel, et ka allveelaevad liiguvad Kroonlinna veepinnal olles. Silma need laevad paistavad, kuid kummagi (Dmitri Donskoi ja Pjotr Veliki - Toim.) puhul ei saa öelda, et neis oleks järgmisele aastakümnele sobivat tegutsemisvõimet. Kuid kuna nad on suured, siis saab nende abil meediatähelepanu," lausus professor Lalu.