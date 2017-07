Politsei kõrvaldas roolist lapsi sõidutanud purjus bussijuhi

"Harvad on need päevad, mil liikluses ei saa viga mitte ühtegi inimest. Paraku on sama harvad juhused, mil joobekontrollidel ei taba me ühtegi alkoholi tarvitanud sohvrit. See näitab, et sellised kontrollid on jätkuvalt vajalikud," sõnas Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen.

Jevoneni sõnul on mistahes sõiduki juhtimine joobes olekus lubamatu. "Eriti küüniline on aga selline käitumine professionaalse autojuhi poolt, kelle ülesanne on turvaliselt kohale viia lapsed," tõdes politseimajor. "Kutselised autojuhid peaksid näitama teistele liiklejatele eeskuju, mitte seadma teisi teadlikult ohtu."

Politseinik kutsub üles teisi liiklejaid politseile alati teatama kahtlase sõidustiiliga sõidukitest, mille roolis võib olla joobes juht. "Sellist sõidukit märgates palume helistada numbrile 112, et politseinikud saaksid võimalikult kiiresti infot kontrollida ja ohtliku juhi teelt kõrvaldada. Täname kõiki inimesi, kes seda juba teevad – iga päev saame selliseid kõnesid ning võin kinnitada, et hoolivatest kaasliiklejatest on suur abi," lisas Jevonen.

Esmaspäeva ennelõunal kontrollisid Ida-Harju patrullpolitseinikud kokku 1370 sõidukijuhti. Aastas kontrollivad korrakaitsjad ligi 700 000 autojuhi kainust. Tänavu on roolist kõrvaldatud ligi 3700 autojuhti, neist 1500 inimese puhul on joove osutunud kriminaalkorras karistatavaks.

Joobes juhtide süül on tänavu juhtunud 255 liiklusõnnetust, milles hukkus seitse inimest ja sai viga 91 inimest.