Ratas: Saaremaale peab ka järgmisel suvel kolm parvlaeva sõitma

Üheks võluvitsaks praamiliikluse laabumisel on kindlasti see, et kuni augustikuu keskpaigani kehtib Kuivastu-Virtsu liinil reedeti ja pühapäeviti kolme laeva graafik, sest lisaks Tõllule ja Piretile on liinil ka parvlaev Hiiumaa, mille rendileping lõpeb aga paraku sügisel,vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praamijamadest vintsutatud saarlastel tekib aga küsimus, kuidas tagatakse kvaliteetne ja järjekordadeta ülevedu järgmisel suvel, sest olemasoleva üleveoteenuse kvaliteedi langust ja järjekordade taastekkimist ei taha keegi enam näha.

"Saaremaa majandus on selle praami üleveoga väga tihedalt seotud ja igasugune tõrge toob mingi negatiivse tagajärje kaasa. Kas siis rahulolematuse või juba konkreetselt mingid saamata jäänud tulud kellelegi või midagi taolist," kommenteeris Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija.

"On päevselge see, et suvisel perioodil kahe parvlaevaga läbi ei saa. Et on vaja kolmandat, nii nagu 2017. aasta suvi seda meile näitab. Eks see ole täna hea eeltöö ka riigi jaoks, et 2018. aastal, kui tipphooaeg algab, et Virtsu-Kuivastu vahel on kolm parvlaeva liikvel. Ma arvan, et selles suunas tuleb tõsiselt töötada," rääkis peaminister Jüri Ratas.

"Majandusministeerium on lubanud teha septembris juriidilise analüüsi kehtivale lepingule või kolmandale laevale. See kolmas laev on ministeeriumi poolt vaja tellida sinna liinile. Kas see siis järgmisel suvel on siis Regula või mõni muu laev, see selgub lähitulevikus. Aga mul on küll heameel öelda, et nii ministeeriumi kui meie seisukoht on see, et selliste kasvude puhul järgmisel aastal on reedeti ja pühapäeviti vaja liinile kolme laeva, nii nagu täna on," selgitas TS Laevade juht Kaido Padar.

Saaremaalt on samas hea tõdeda seda, et Saaremaa on muutunud üha populaarsemaks. Suurusjärgus üle 40 000 reisija ja 20 000 sõiduki on tänavu esimesel poolaastal Virtsu-Kuivastu liinil varasemaga võrreldes rohkem reisinud.