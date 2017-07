Kalurid on mures Läänemere lesta pärast

Rannakalurite jutu järgi on kunagised püüginumbrid viimastel aastatel oluliselt vähenenud, põhiline mure seisneb just lesta defitsiidis.

"Vesi on muutunud, Pärnu lahes on täielikult põhjataimestik kadunud, see ammugi ei ole see, mis oli mõned kümned aastad tagasi," nentis Pärnu elukutseline kalur Eino Soovik.

Vaatamata spekulatsioonidele, kus põhisüüdlaseks peetakse sama toidulauaga võõrliiki ümarmudilat, kinnitas Tartu Ülikooli mereinstituudi teadur Redik Eschbaum, et põhiprobleem seisneb üldse Läänemere vee iseloomulike tegurite taga.

"Lest merekalana, siis tegelikult, tema levikut siin Läänemeres piirab soolsus. Et näiteks Soome lahe idaosas ja ütleme seal Botnia lahe põhjaosas teda praktiliselt ei ole. Ta vajab ikkagi soolast vett ja limiteerivaks teguriks on siis tema paljunemine," selgitas Eschbaum.

Süvikutes, kus lest kudemas käib, on lisaks soolsusele vaja ka küllaldaselt hapnikurikast külma vett. Oma mageduse poolest jaguneb Läänemeri vertikaalis kaheks, ülemiseks magedamaks ja alumiseks ehk soolasemaks osaks.

Alumistesse kihtidesse jõuab hapnik vaid veevahetuse kaudu ning selle eelduseks on ookeanist tuleva soolase vee sissevool.

Värskete mõõtmistulemuste kohaselt on aga Läänemere avaosa soolasisaldus alates 2014. aasta detsembrist kasvanud, samuti on paranenud hapnikusisaldus Läänemere sügavamates kihtides.

Efekt on aga vastupidine Soome lahes, kus Tallinna Tehnikaülikooli Keri saare 110 meetrit sügava mõõtejaama tulemused näitavad, et 2016. aasta alguses on Soome lahte jõudev vesi küll erakordselt soolane, kuid liigselt kõrge temperatuuri tõttu küllaltki hapnikuvaene.

"See päris tõde nüüd ei ole, et lest nüüd täitsa kadunud on, aga kindlasti on tema arvukus viimastel aastatel vähenenud. Lesta biomass ja põhjaranniku kalurid just räägivad seda, et Soome lahes on viimastel aastatel üldiselt, et saagid on langenud, aga et ta nüüd päris ära kadunud n või päris ära kaob, seda ei saa küll öelda," rääkis Eschbaum.