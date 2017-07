PERH investeerib Hiiumaa haiglasse 800 000

Hiiumaa haigla sõlmis esmaspäeval Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga lepingu, mille kohaselt loodi uus ühine sihtasutus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

PERH-i juhatuse esimees ja SA Hiiumaa Haigla nõukogu esimees Agris Peedu ütles, et investeeritava 800 000 euro eest tasutakse kaks Hiiumaa haigla maksupuhkusel olevat laenu, hangitakse uus röntgeniaparaat ja uuendatakse haigla erakorralise meditsiooni osakonda.

"Samas Hiiumaa haigla arstid saavad ligi kõikidele meie ravijuhistele, me teeme koostööd regionaalhaigla laboriga, patoloogiaga, meie enda arstid regionaalhaiglast käivad Hiiumaal üha aktiivsemalt, võtame näiteks arvesse anestesioloogid või uroloog," selgitas ta.

Lisaks vana röntgeni väljavahetamisele loodab Hiiumaa haigla abi ka oma kompuutertomograafi osas, sest seade vajab remonti. Hiidlaste jaoks on oluline, et saarel oleks võimalik kohapeal osutada võimalikult palju teenuseid.

"Eriti kogukonna jaoks ja üldse inimeste jaoks on see oluline, et Hiiumaal oleks haigla, et ta oleks toimiv haigla, et siin oleks erakorraline abi, statsionaarne-plaaniline ravi, et siin saaks sünnitada. See on ju väga oluline. Kui neid enam ei ole, siis ei ole ju haiglat ka," märkis Hiiumaa Haigla juhatuse liige ja õendusjuht Riina Tamm.

Hiiumaa haigla lõpetas eelmise aasta ligi 200 000 eurose kahjumiga. Agris Peedu sõnul on ei ole veel tehtud otsust, kas sünnitusosakond jääb Hiiumaale pikemas perspektiivis alles. Regionaalhaiglas endas praegu sünnitusabi ei osutata.

"Lisaks kulukusele on küsimus, kust me saame kvalifitseeritud personali, kes siis sünnitusabi osutaksid. See on meile teine suur väljakutse. Loomulikult peame me investeerima ka meditsiinitehnikasse, sellepärast, et nii plaaniline kui ka erakorraline sünnitus vajab väga heal tasemel meditsiinitehnikat. See on teema, mida me räägime koos sotsiaalministeeriumi, haigekassa kui ka erialaliitudega praegu veel läbi," sõnas Peedu.

Sügisel peaks valmima Hiiumaa haigla finantsanalüüs, mis annab teenuste jätkusuutlikkusest konkreetsema pildi.