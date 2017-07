Leht: Trump arutab nõunikega Sessionsi asendamist

Ajalehe Washington Post andmetel on USA president Donald Trump ja tema nõunikud arutanud seda, kellest võiks saada uus justiitsminister. Senine justiitsminister Jeff Sessions on langenud riigipea ebasoosingusse ning Trump on teda kritiseerinud nii meedias kui ka oma Twitteri-kontol.

Washington Post kirjutab oma allikatele viidates, et arutelu Valges Majas on keskendunud sellele, kellest võiks saada uus justiitsminister, kui Sessions tagasi astub või Trump ta vallandab.

Allikate arvates on Sessionsist vabanemine osa Trumpi liitlaste strateegiast, mille eesmärgiks on vabaneda eriprokurör Robert Muellerist, kes uurib oma meeskonnaga Trumpi meeskonna ja Venemaa võimalikku sobimatut koostööd 2016. aasta presidendivalimiste ajal.

Trumpi on Sessionsi puhul häirinud kõige rohkem see, et Sessions, kes ka ise suhtles valimiskampaania ajal Venemaa suursaadiku Sergei Kisljakiga, taandas end Venemaa sekkumist puudutavast uurimisest ja astus selle sammu ilma Trumpiga eelnevalt konsulteerimata. Sessions taandas end Venemaa-juurdlusest märtsis, kui tema sidemed Venemaaga küsimusi tekitasid. Sessions ei rääkinud kahest kohtumisest suursaadikuga, kui senat teda ametissenimetamisega seoses küsitles.

See tähendab ka seda, et Muellerit ta viimase ülesannete juurest eemaldada ei saa.

Trump tunnistas eelmisel nädalal ajalehele New York Times, et ta poleks eales nimetanud Sessionsit justiitsministriks, kui oleks teadnud, et too taandab end Venemaa-juurdlusest.

"Kuidas sa võtad töö vastu ja siis taandad ennast? Kui ta oleks taandanud end enne ametisse asumist, siis ma oleks öelnud: tänan Jeff, kuid ma ei kavatse sind tööle võtta," lausus Trump usutluses New York Timesile. "See on äärmiselt ebaõiglane -- ning see on pehmelt öeldud - presidendi suhtes."

Esmaspäeval kritiseeris Trump Sessionsit ka Twitteris, kui kurtis selle üle, miks "piiratud justiitsminister" ei uuri hoopis "nurjatu Hillary kuritegusid ja suhteid Venemaal".

Sessions oli üks esimesi mõjukaid vabariiklasi, kes valimiskampaania ajal Trumpi kandidatuuri toetama asus ning varem peeti teda ka üheks Trumpi olulisemaks nõunikuks.

Giuliani justiitsministriks ei pürgi

Meedias spekuleeriti varem, et uueks justiitsministriks võib saada teine vabariiklasest veteranpoliitik - New Yorgi endine linnapea Rudy Giuliani.

Endine prokurör Giuliani on hetkel Trumpi nõunikuks küberjulgeoleku teemal. Pärast Trumpi valimisvõitu eeldati, et Giuliani saab samuti ministriks ning kõige tõenäolisemaks peeti ka siis justiitsministri ametikohta. Samas olevat Giuliani soovinud ise hoopis välisministriks saada ning kui see ei õnnestunud, olevat ta allikate sõnul otsustanud administratsioonis ministrina mitte töötada.

Esmaspäeval CNN-ile antud intervjuus aga lükkas Giuliani uued väited tagasi ja kinnitas, et justiitsministriks pole tal kavas hakata.

Lisaks märkis Giuliani, et Sessions tegi end taandades õige ja justiitsministeeriumi reeglitega kooskõlas oleva otsuse.