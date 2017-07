Dnipros hukkus tulevahetuses kaks ja sai haavata viis inimest

Dnipro oblasti politsei ütles, et esmaspäeva õhtul kella 20.00 paiku sai politsei teate, et Dnipro Ševtšenko rajooni Gagarini prospektilt kostab tulistamist ja asfaldil lebab liikumatult üks mees.

Kohale saabunud korrakaitsjad tuvastasid, et umbes kell 19.50 saabusid autoga tundmatud isikud ja avasid automaadist tule välikohvikus istujate pihta. Ründajad põgenesid.

Tulevahetuses sai üks inimene surma, kuus toimetati haiglasse, kus üks suri saadud haavadesse.

Haavatute seas on terroritõrjeoperatsiooniga seotud advokaat Edmont Saakjan, kes oli ühe hukkunu sõber ja kaitses terroritõrjujate huve kohtus 9. mai kallaletungi protsessil.

Nii Saakjan kui politsei arvavad, et tüli seisneb majandushuvides.

"See on eranditult majandushuvide kokkupõrge, ühelt poolt Saakjan ja tema vend, teist poolt me praegu tuvastame. Nad kohtusid, kohtumine oli kokku lepitud. Pärast vestlust leidis aset kallaletung," ütles esmaspäeval teleusutluses Dnipro politseiülem Oleg Groz.

Tema sõnutsi said politseinikud kätte automaadi ja kaks püstolit. "Kellele need kuuluvad, tuvastab juurdlus. Automaat on ilmselt ründajate oma," märkis Groz.

Ründajaid otsitakse.