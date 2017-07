CNN avaldas videod Talibani käes olevatest Vene relvadest

CNN on saanud enda valdusse videod, mis suurendavad kahtlusi, et Venemaa on tarninud Afganistanis tegutsevale äärmusrühmitusele Taliban moodsamat relvastust. Nii Afganistani võimud kui ka USA on Moskvat käesoleval aastal korduvalt süüdistanud Talibani relvastamises, Venemaa esindajad on aga kõik sellised väited tagasi lükanud.

USA kindralid väljendasid oma muret seoses Venemaa väidetava Talibani toetamisega juba aprillis, kuid nende süüdistuste jaoks on olnud raske tõendeid leida, vahendab CNN.

Nüüd on aga välja tulnud kaks videot, kus on näha moodsamaid Kalašnikovi automaate ja kuulipildujaid, millelt on piinliku täpsusega eemaldatud kõik märgid nende päritolu kohta. Relvad on kahe Talibaniga seotud rühmituse käes.

Esimese rühmituse näol on tegu Herati provintsis tegutseva ja Talibani peavoolust eraldunud grupeeringuga, kes sai relvad enda kätte, kui võitis äsja rivaalitsevat Talibaniga seotud rühmitust.

Teine uute relvadega varustatud Talibani allüksus aga kinnitas ise, et nad said uued relvad "venelaste käest" üle piiri Tadžikistanist.

Kuigi videote näol ei ole tegu lõplike tõenditega Venemaa toetuse kohta, on tegu esimeste lahinguväljalt saadud märkidega Vene päritolu relvade liikumise kohta, mis on Kabuli ja Washingtoni Moskva eesmärkide asjus murelikuks teinud.

"Venelased on ise öelnud, et nad hoiavad Talibaniga kontakti, me oleme saanud ka ohtralt teateid muudest allikatest, et nad relvastavad Talibani. Kus suitsu, seal tuld," nentis Afganistani valitsuse pressiesindaja Sediq Sediqi.

Ameerika Ühendriikide Euroopa vägede juhataja kindral Curtis Scaparrotti ütles juba märtsis USA senati relvateenistuste komitees toimunud kuulamisel, et tema hinnangul on Venemaa mõju Afganistanis tegutsevate Talibani võitlejate seas kasvanud, ning pidas võimalikuks, et Moskva aitab riigi lõunaosas edenevat Talibani ka varustusega.

"Ma olen viimasel ajal näinud Venemaa mõju kasvu - nii koostöö kui ka võib-olla Talibanile tehtavate tarnete näol," märkis ta.

USA üksuste komandör Afganistanis kindral John Nicholson ei avalikustanud aprillis ajakirjanikega rääkides üksikasju Venemaa rollist Afganistanis, kuid rõhutas, et "ei lükka ümber", et Moskva roll hõlmab ka relvade andmist Talibanile.

CNN-i praegust uudist ei soovinud Venemaa välisministeerium kommenteerida, kuid varem on Moskva kõik süüdistused Talibani relvastamise teemal tagasi lükanud ja väitnud, et "nende valede näol üritatakse maha vaikida USA läbikukkumist". Venemaa esindajate sõnul suheldakse Talibaniga vaid selleks, et rahukõnelustele kaasa aidata.