Toomsalu: politsei ei julgusta prügi tee äärde tooma

"Politsei suhtub positiivselt sellese, kui kodanikualgatuse korras liiklusohutusse panustatakse, küll aga ei tähenda see soosivat suhtumist prügi mahapanekusse, samuti ei julgusta me nüüd inimesi oma külmkappe teeäärtesse tooma ja kiiruskaamerateks värvima, kuna see võib anda ka vastupidise tulemuse ja osutuda hoopis ohtlikuks liiklejatele," ütles Toomsalu ERR-ile.

Toomsalu sõnul on ilmselgelt tegemist ühe kodaniku poolt autojuhtide südametunnistusele koputamisega ja suur huvi ning vastukaja näitab, et see läks ka korda.

"Et aga tegemist pole siiski kiiruskaameraga, siis teisaldatakse külmkapp tee äärest lähiajal," kinnitas Tooomsalu.

Lääne prefektuuri teatel tõi seni tundmatu inimene tee äärde vana külmkapi, mille värvis nii, et see paistaks kiiruskaamerana.

"Keegi salapärane inimene on võtnud kätte ja otsustanud omal kombel kodukandi liiklust rahustada. Just nii ongi Türi-Allikul Pärnu-Rakvere maantee äärde paigalda tud külmkapist meisterdatud "kiiruskaamera". On tore kui inimesed hoolivad, et endal ja teistel teedel turvalisem oleks. Seega hoidkem kiirused piirides, pea selgena ja meeled erksana," märkis prefektuur sotsiaalmeedias.