California raadiojaam jättis "islamofoobia" tõttu ära tuntud teadlase kõne

Professor Dawkins pidi kõnega esinema Berkeley linnas tegutseva raadiojaama KPFA üritusel augustis, vahendab BBC.

Ootamatult teatas aga avalik-õiguslik raadiojaam üritusele pileti ostnud inimestele, et Dawkinsi sõnavõtt jääb ära.

"Me olime tema esinemise leppinud kokku seoses tema suurepärase teadusraamatuga, kuid me ei teadnud, et ta on säutsude ja muude kommentaaridega islami kohta solvanud ja teinud haiget nii paljudele inimestele," seisis korraldajate poolt saadetud kirjas.

Berkeley raadiojaam - mis ei ole seotud samas linnas asuva ülikooliga - rõhutas, et KPFA ei toeta "solvavat ja teotavat" keelepruuki. KPFA vabandas pileti ostnud inimeste ees, et nad ei olnud varem "laiemat ülevaadet Dawkinsi seisukohtadest".

Dawkins on tuntud oma ateistlike seisukohtade poolest, mida ta on kõige põhjalikumalt väljendanud oma raamatus "Luul jumalast" ("The God Delusion" - 2006) ning ka sotsiaalmeedias. 2013. aastal avaldatud säutsus aga teatas ta näiteks: "Islam on tänapäeva maailmas suurimaks kurjuse jõuks."

Kohaliku meedia teatel oli raadiojaamale saabunud kaebusi seoses Dawkinsi religiooniteemaliste avaldustega.

Dawkins aga saatis korraldajatele avaliku kirja, milles eitas islamofoobiat ja teotavate avalduste tegemist ning nõudis, et raadiojaam tema ees vabandaks. Samuti soovitas ta korraldajatel tema varasemate väljaütlemistega tähelepanelikumalt tutvuda.

Dawkins rõhutas, et pole kunagi rääkinud laimavalt islamist, vaid tema kunagised otsekohesed väljaütlemised olid suunatud "islamISMi" vastu ehk mitte usklike vaid nende vastu, kes kasutavad religiooni oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

"Ma olen kritiseerinud islamis levinud naiste halba kohtlemist ja homofoobiat, ma olen kritiseerinud usust taganejate mõrvamist, kelle ainsaks kuriteoks oli see, et nad ei usu," tunnistas ta.

Dawkins juhtis tähelepanu ka sellele, et ta on pidevalt kritiseerinud ka kristlust, kuid selle pärast pole teda kunagi poodiumi juurest eemale lükatud.

Teadlane lisas, et kuulas KPFA-d peaaegu iga päev, kui ta omal ajal kaks aastat Berkeley'is elas, ning meenutas, et talle meeldis raadiojaama puhul see, et nad kedagi tsiteerides alati allikale viitasid.

"See torkas silma, et te ei tsiteerinud allikat, kui te mind vihakõnes süüdistasite. Miks te ei kontrollinud fakte ega omanud vähemalt viisakust mulle enne teada anda, et te mu ürituse sellisel viisil ära jätate?" küsis ta.

Dawkinsi 1976. aastal avaldatud ja evolutsiooni käsitlev raamat "Isekas geen" ("The Selfish Gene") nimetati eelmisel nädalal Londoni Kuningliku Seltsi poolt kõigi aegade kõige inspireerivamaks teadusraamatuks.

Kuigi raadiojaam pole Berkeley ülikooliga otseselt seotud, on nii linn kui ka ülikool pälvinud viimasel ajal üha rohkem tähelepanu sellega, et sealsed vasakäärmuslased on üritanud eemale tõrjuda ja vaikima sundida parempoolsema taustaga arvamusliidreid ja akadeemikuid, kelle seisukohad neile ei meeldi. Aeg-ajalt on vasakäärmuslaste meeleavaldused muutunud isegi vägivaldseks.