Brüssel asub uurima toidu kvaliteedi kõikumist EL-i liikmesriikides

Euroopa Komisjon on valmistamas ette ühtset metoodikat, kuidas tuvastada, kas mõne toidutoote kvaliteet on mõnes liikmesriigis madalam kui teises.

"Me oleme välja töötamas usaldusväärset metoodikat, kuidas parandada toidutoodete testimist, et liikmesriigid saaksid sellel teemal arutleda usaldusväärsele ja ühisele teaduslikule baasile tuginedes," selgitas Komisjoni pressiesindaja Christian Wigand EUobserverile.

Wigandi sõnul alustab Komisjon teisipäeval dialoogi tootjate ja kaubandusettevõtetega, et arutada, kuidas sellel teemal edaspidi koostööd teha.

Neljapäeval aga kohtuvad selle teema arutamiseks Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Slovakkia peaminister Robert Fico.

Fico teatas eelmise nädala kolmapäeval, et tal on kavas nõuda Euroopa Komisjonilt uute reeglite kehtestamist, millega keelataks ära madalama kvaliteediga toiduainete müük Kesk- ja Ida-Euroopas. Kui läbirääkimised Brüsseliga peaksid ebaõnnestuma, lubas Fico asuda kehtestama selliste toodete vastu impordipiiranguid.

Visegradi grupi riigid - Poola, Tšehhi vabariik, Slovakkia ja Ungari - on juba pikemat aega kurtnud, et rahvusvahelised toiduettevõtted tarnivad nende riikidesse madalama kvaliteediga toodangut kui Lääne-Euroopasse, kuigi toodete brändid on identsed. Toiduettevõtete väidetavat suhtumist nimetas Poola ajaleht Gazeta Prawna Nutellast ja Sprite'ist rääkivas artiklis ka "toidurassismiks".

Samas pole Visegradi riikides levinud süüdistused lõplikku tõendamist leidnud ning toidutootjad on need väited tagasi lükanud. Väljaanne Economist kirjutas hiljuti, et väited madalama kvaliteediga toiduainete müügi kohta on muutunud osaks nimetatud riikide problemaatilistest suhetest Euroopa Liiduga ning poliitikud on selles oma võimalust näinud.

Euroopa Komisjon pole varem analoogseid üleskutseid kuulda võtnud ning käesoleva aasta alguses selgitas Komisjoni pressiesindaja, et ükski seadus ei keela ettevõtetel oma toodangut erinevatele turgudele kohandada, kui selle raames ei rikuta EL-i reegleid ega eksitada etikettidel tarbijaid toote sisu asjus.