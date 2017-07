Anvelt: Aafrika riigid on nüüd tagasisaatmispoliitikaga nõus

Siseminister Andres Anvelt hinnangul on üle Vahemere Euroopasse tuleva rändevoo peatamisel suur edasiminek see, et Aafrika riigid on nõus oma migrante tagasi võtma. Liibüa puhul on võtmeküsimus see, kuidas saada lisaks merepiirile kinni ka riigi lõunapiir, kust kaudu migrandid teistest, ka Aasia riikidest Liibüasse tulevad Eesti siseminister osales Tuneesia pealinnas Vahemere kontaktgrupi siseministrite kohtumisel, kus arutati, kuidas vähendada üle Vahemere tulevat rändevoogu. Mall Mälberg