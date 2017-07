Rahandusminister Toomas Tõniste ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et kuigi aktsiisitõusu tõttu on oodata, et soomlased enam nii palju Eestist alkoholi ei osta ja eestlased ostavad selle võrra rohkem Lätist, siis Eesti riik rahaliselt mitte midagi ei kaota.

Saatejuht Arp Müller rääkis, et käesolevaks aastaks on riigieelarvest kavandatud tulu alkoholiaktsiisist 276 miljonit ehk eelmise aastaga võrreldes 25 miljonit rohkem. Müller küsis Tõnistelt, kas see tuleb ikka kokku. Samal ajal viitas ta toidutööstuse liidule, mis prognoosib, et aktsiisitõusude tõttu jääb riigil saamata tänavu 68 miljonit ja aastal 2018 juba 150-170 miljonit eurot.

"Ma arvan, et nende PR-töötajate eesmärk ongi jätta selline mulje nagu riik kaotaks. Siiamaani on tegelikult kõige täpsemad olnud rahandusministeeriumi prognoosid ja seal tegelikult prognoositakse edaspidi eelarve kasvu. Selles mõttes me täna kindlasti ei saa rääkida, et me midagi kaotame, riik saab rohkem tulu aktsiisist kui enne aktsiisitõusu," kommenteeris Tõniste.

Tõniste tunnistas, et kindlasti on oma mõju piirikaubandusel ja tegelik tulu võiks veel suurem olla ja siis hakkas rääkima, et ka Lätil on plaanis aktsiisi tõsta. "Aga nagu me näeme, nagu me siin räägime, et me toidame Läti riiki, siis Läti riik ka täna ikkagi väga jõuliselt mõtleb aktsiisi tõstmise peale, sest see toob kindlasti riigieelarvesse tunduvalt rohkem raha kui selline lokaalne kaubandus," rääkis Tõniste.

Müller lisas vahele, et ka pärast Läti aktsiisitõusu jääb Eesti ja Läti õlleaktsiisi vahe kolmekordseks. "Jah, jääbki. Ega see aktsiisivahe ongi suur ja kindlasti seal mingi piirikaubandus jääb, samamoodi nagu meil Soome poole on ka piirikaubandus. Me prognoosimegi oma prognoosides ka seda Soome poolse kaubanduse natuke vähenemist ja Läti poole pealt piirikaubanduse kasvu. Kuid me ei kaota midagi, sest aastal 2018 ma juba ootame kuskil 60-70 miljonit rohkem tulusid tänu aktsiisitõusule riigieelarvesse, kui enne nii et see ei ole kindlasti kaotus," lõpetas rahandusminister.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja ütles eelmisel nädalal, et rahandusministeeriumi hinnangul kaotab Eesti piirikaubanduse tõttu käesoleval aastal 22 miljonit eurot maksutulu.