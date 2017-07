Suursaadik Poolas: Duda otsus võttis pinget maha

Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido ütles, et president Andrzej Duda otsus vetostada kohtureformi kaks seadust võttis ühiskonnas pinget maha, nüüd on opositsioon ja rahvas äraootaval seisukohal. Hinnatakse, kuidas käitub edasi president, valitsus ja ka Euroopa Liit.

"Eilne presidendi otsus võttis pinget kindlasti maha ja president ka oma kõnes nii päeval kui ka õhtul toonitas, et valitsust vahetatakse valimistel, mitte meeleavaldustega tänavatel ja kutsus opositsiooni ka tänavatelt ära tulema. Tänase kohta mul ei ole andmeid, kas on väljaastumisi või mitte, võimalik, et need siin-seal siiski jätkuvad," kirjeldas Tiido ERR-ile kohapealset olukorda.

Tiido viitas, et tegelikult osa opositsioonist on vastu ka kolmandale kohtureformi seadusele, mille president välja kuulutas.

"Variante veel on. Hetkel ma ei oska kommenteerida, kuna praegu sajab vihma ja võimalik, et ka see vähendab teataval määral indu. Samuti oodatakse seda, mis saab edasi, kuidas käitub valitsuspartei, kuidas hakkab käituma president ja tõenäoliselt tuntakse huvi ka selle vastu, mida kolmapäeval Brüsselis arutab Euroopa Komisjon," lausus Tiido.

Tiido vahendas ka kohapealseid meeleolusid Poola meedias ja ühiskonnas. "Poolas praegu on meedia tasandil väga palju kommentaare president Duda eilse otsuse üle vetostada kaks kolmest kohtureformi seadusest. Kuid meenutaks samas, et see seadus, millele ta alla kirjutas puudutab kohallikke kohtuid ja seal tegelikult justiitsministri õigused kasvavad märkimisväärselt. Eks püütakse arutada, mis võib toimuda edasi," kommenteeris Tiido.

"Eile õhtul oli Poola televisioonis nii peaministri kui ka presidendi pöördumine lisaks presidendi päevasele kõnele. President seal juba ei rääkinud mitte kahest kuust, vaid ütles, et ta püüab nii ruttu kui võimalik esitada omapoolsed variandid kohtureformi seadustest, sest tema sõnul on reformi kindlasti vaja. Nüüd kaalutakse mitmeid variante, mis võib toimuda, arvatakse, et juuli lõpus, augusti alguses võidakse kiirkorras uuesti kokku kutsuda seim ja uuesti hääletusele panna presidendi veto ümber lükkamine - selleks on vaja kolm viiendikku häälteenamust ja valitsusparteil seda ei ole. Arvatakse, et võib-olla puhkuste ajal näiteks osa opositsiooni ei tule välja ja olukord muutub. Teine variant võib olla see, et valitsuspartei ise proovib muuta seaduseelnõud koostöös presidendiga ja püütakse leida kõigile sobiv variant," rääkis Tiido.

Poola president Andrzej Duda allkirjastas ühe kolmest seadusest, mis reformib kohtusüsteemi ja piirab kriitikute sõnul kohtute sõltumatust. Teistele seadustele lubas president mitte alla kirjutada.

Eelmisel nädalal avaldasid tuhanded Poola valitsusvastased Varssavis ja teistes linnades meelt kohtusüsteemi ümber korraldavate seaduste vastu.