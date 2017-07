Jaapanlanna suri kassihammustuse tagajärjel puugihaigusesse

50-aastane naine aitas väidetavalt haiget kassi. Kümme päeva hiljem suri ta SFTS-i tagajärjel, mida kannavad edasi puugid, vahendas BBC.

Kuna naiselt puugihammustust ei leitud, arvavad arstid, et ta sai haiguse kassilt.

Tegemist võib olla esimese sellise juhtumiga.

"Siiani ei ole tuvastatud loomalt inimesele kandunud haiguste juhtumeid. Siiani pole ka kinnitatud, et viirus pärines kassilt, kuid on võimalik, et just nii juhtus," ütles Jaapani terviseministeeriumi ametnik AFP-le.

SFTS on suhteliselt uus puugihaigus, mis levib Hiinas, Koreas ja Jaapanis. Viiruse tagajärjel suremus on kuni 30 protsenti ning see on eriti sagedane üle 50-aastaste inimeste seas.

Jaapani meedia kohaselt tuvastati SFTS riigis esimest korda 2013. aastal.

Jaapani terviseministeerium kinnitas, et möödunudaastane surmajuhtum on haruldane juhus, kuid hoiatas inimesi olema ettevaatlik, kui nad puutuvad kokku kehva tervisega loomadega.

Ülemaailmselt seostatakse puugihammustusi Lyme'i tõve ehk puukborrelioosiga, mis võib ravimata jätmise korral samuti lõppeda surmaga.