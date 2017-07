Tõniste ütles Eesti Päevalehe nädalalõpu lisas "LP", et kui ta nõustus ministriks hakkama, siis ta ei teadnud, et ministriametiga kaasneb nii suur eesistumisega seotud vastutus ja tegevus, mis on talle võõras.

"See Euroopa tasand iseenesest ei ole minu igapäevane leib. Selle koha pealt ma ütlesingi, et see terminoloogia, mida seal kasutatakse, see on mulle võõras. Ja see töö maht, mis sellega kaasnes, ma võib-olla ei osanud arvestada, et see nii suur on, aga ma ei kurda," ütles selle kohta Tõniste.

Saatejuht Arp Müller tsiteeris veel samas intervjuus Tõniste öeldut, et enne ministriametisse asumist ei tundnud ta Euroopa Liidu eesistumise vastu suurt huvi.

"Ma võib-olla siin mõtlesin laiemalt üldse meie eestlaste arusaamadele, et meile on tähtis eelkõige see, mis meil siin kodus sünnib ja võib-olla see Euroopa jääb paljude jaoks kaugeks, sealt tulevad direktiivid, tihti need ei ole võib-olla arusaadavad, toovad bürokraatiat juurde. Nii et ma pigem selles kontekstis ütlesin, et ma ei tundnud väga palju huvi selle vastu," kommenteeris Tõniste seda väljaütlemist teisipäeval.

Tõniste rääkis, et oma Euroopa Liidu kolleegidega suheldes saab ta inglise keelega hakkama ning samuti õpib ta juurde.