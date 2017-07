Kreeka läks teisipäeval taas võlakirjaturule

Kreeka uudisteagentuuri ANA teatel on viieaastaste võlakirjade tootlikus investoritele 4,875 protsenti. See on veidi vähem kui 2014. aastal väljastatud võlakirjade 4,95-protsendiline tootlikus, mis oli Kreeka valitsuse eesmärgiks.

Kuigi Kreekal ei ole hetkel otsest vajadust võlakirjaturult rahastust otsida, sest riik sai hiljuti rahvusvahelist laenuabi, on tegu psühholoogilise verstapostiga, mis näitab, et Kreeka on vabanemas võlaleevenduse sõltuvusest.

Euroopa Komisjoni majandusvolinik Pierre Moscovici ütles teisipäeval Ateenat külastades, et riik on läbi teinud imetabase taastumise, mis peaks lubama riigil vaikselt võlakirjaturule tagasi tulla. Moscovici lisas, et on kindel Kreeka võimekuses ennast ise turul mõistlikke määradega rahastada.