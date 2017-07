Trump jätkas Sessionsi kritiseerimist ja süüdistas ka Ukrainat

"Ukraina katsed Trumpi kampaaniat saboteerida - "vaikselt tehti tööd Clintoni toetamiseks". Kus on uurimine, justiitsminister," kirjutas Trump Twitteris Fox Newsi saatejuhile Sean Hannityle viitavas postituses. Mingeid tõendeid või täpsustusi Trump oma väite kohta ei esitanud.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Hannity ja mitmed Trumpi tulihingelised toetajad on Trumpi meeskonna ja Venemaa võimaliku kokkumängu uurimise puhul üritanud tasakaalustada teemat väidetega demokraat Hillary Clintoni meeskonna ja Ukraina valitsuse väidetavatele sidemetele viidates.

Trumpi toetajate jutt Ukraina teemal lähtub ühest Politico kunagisest artiklist, milles räägiti, kuidas ukraina-ameerika juurtega konsultant Alexandra Chalupa, kes töötas Demokraatliku Partei Rahvuskongressi (DNC) heaks, üritas oma Ukraina kontaktide käest koguda kahjustavat informatsiooni Trumpi meeskonna, eelkõige tollase kampaaniajuhi ja president Viktor Janukovitši endise nõuniku Paul Manaforti kohta. Samas tegutses Chalupa omal algatusel, sest DNC juures oli tema tööülesandeks hoopis USA ukrainlaste kogukonna kaasamine kampaaniasse, ning samuti ei polevat DNC kasutanud Chalupa poolt materjale. (Sellest, miks DNC ja Ukraina väidetavad sidemed ei sobi vastuargumendiks Trumpi kampaania ja Venemaa väidetevate seoste asjus, on pikemalt kirjutanud näiteks Daily Beast - Toim.)

Ukraina valitsus on süüdistusi Clintoni eelistamises eitanud.

Lisaks süüdistas Trump teises postituses Sessionsit selles, et viimane on olnud nõrgal positsioonil lekitajatega võideldes.

Attorney General Jeff Sessions has taken a VERY weak position on Hillary Clinton crimes (where are E-mails & DNC server) & Intel leakers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori kohusetäitjat Andrew McCabe'i kritiseeris Trump aga selle eest, et McCabe'i abikaasa Jill McCabe kandideeris 2015. aastal demokraatide ridades Virginia osariigi senatisse ning tema kampaania heaks annetas umbes 500 000 dollarit ka Clintoni lähedase liitlase, Virginia kuberneri Terry McAuliffe'i kampaaniafond. McCabe sai FBI asedirektoriks alles kuid pärast oma lastearstist abikaasa esimest ja ebaõnnestunuks osutunud valimiskampaaniat.

Problem is that the acting head of the FBI & the person in charge of the Hillary investigation, Andrew McCabe, got $700,000 from H for wife! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

USA eriesindaja aga kutsub samal ajal Ukrainale surmavat relvastust tarnima

Trumpi administratsiooni teatavat kahetist suhtumist Kiievisse iseloomustab samas see, et ajal, kui Trump Twitteris Ukrainat Clintoni toetamises süüdistab, ütles USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker, et Ameerika Ühendriigid on kaalumas, kas anda Ukrainale nn surmavat kaitserelvastust.

Volker ütles BBC-ile antud intervjuus, et Ukraina valitsusvägede relvastamine sunniks Venemaad oma senist hoiakut ümber vaatama.

"Kaitserelvastus, mis võimaldaks Ukrainal end kaitsta ja teha näiteks tanke kahjutuks, oleks päriselt abiks," lisas ta.

"Ma ei hakka ennustama, kuidas me selles küsimuses edasi tegutseme. See on edasise arutelu ja otsustamise küsimus. Kuid väide, et see oleks Venemaa suhtes provokatiivne või teeks Ukraina liiga julgeks, on vale arusaam," selgitas diplomaat.

Volkeri sõnul on Ida-Ukrainas rahu saavutamise eelduseks, et Venemaaga suudetaks saavutada uus strateegiline dialoog.

Volker ütles pühapäeval rindejoone lähistel asuvat Kramatorski linna külastades, et vägivalla põhjuseks Donbassis on Venemaa agressioon ning olukorda sealses piirkonnas saab iseloomustada kui "kuuma sõda", mitte aga kui "külmutatud konflikti".

Washington nimetas endise USA suursaadiku NATO-s eriesindajaks Ukrainasse 7. juulil. Karjääridiplomaat Volker on vabariiklasest senaatori John McCaini endine nõunik, kes on aastaid pooldanud Venemaale jõulisemat vastu astumist. Muuhulgas on ta kutsunud üles tarnima Ukrainale nn surmavat relvastust.