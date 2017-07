Politsei on saanud tavapärasest rohkem teateid petistest üüriturul

Petturid tegutsevad eelkõige veebiportaalides City24, kv.ee ja Airbnb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Hannes Keldi sõnul on petuskeemis kõige levinum see, et võetakse internetist suvalise kinnisvara andmeid ja oodatakse kuni üürihuviline ühendust võtab. On ka kelme, kes reklaamivad päris kinnisvara, kuid seda korteriomaniku teadmata ja loata.

Kui pettur on ettemaksu kätte saanud, siis libakuulutaja kaob ja üürihuviline on oma rahast ilma.

"Käesoleval aastal on Eesti inimesed teatanud politseile kahjudest alates mõnesajast eurost kuni pisut üle nelja tuhande euroni. Sealhulgas on reageeritud kuulutustele, mis on Eesti kinnisvaraga seotud. Suuremad kahjud on seotud välismaal kinnisvara üürimisega," selgitas Kelt.

Kinnisvaraportaali kv.ee pannakse peamiselt üles libakuulutusi, mille kirjeldus ja pildid on võetud teistest portaalidest. Kv.ee juhi Tarvo Tesloni sõnul meelitatakse inimesi eriti soodsate hindadega. Ettemaksu küsitakse enamasti kahe-kolme kuu eest, millest jääb üürihuviline ilma.

"Kui turulolev tuhandeeurone korter pakutakse 400 euroga kuus, kus on kõik hinnas - elekter ja küte -, siis inimene leiab selle 1200 eurot, et teha ettemakse ära, aga tegelikult jääb sellest ilma," selgitas Teslon.

Kelmide meelispaik on ka Eestis populaarne ajutise kodumajutuse keskkond Airbnb, kust varastatakse materjali, mida libakuulutusena teistesse kinnisvaraportaalidesse lisada. Airbnb's on aga levinud broneerimistasude väljapetmine läbi mitteametlike maksekanalite.

"Pettuse ohvriks langetakse just siis, kui soovitakse tehinguid teha väljapool suuri broneerimiskeskkondi nagu Airbnb ja BookingXperia. Tehing tuleks kindlasti seal lõpule viia, sest nii on ka nendel veebilehtedel vastutus," ütles kodumajutusettevõtte Tallinn City Apartments omanik Mihkel Randrüüt.

Lihtne netiotsing paljastab tihti petturid, kelle eest on sotsiaalmeedias või foorumites juba hoiatatud. Üürihuvilised saavad korteriomanike andmeid kontrollida ka kinnisturaamatust. Oluline on hoiduda ettemaksu tegemisest ilma korteris käimata.