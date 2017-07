Noored valimisvalvurid aitavad noortel sõltumatut valikut teha

Kohalike omavalitsuste valimistel saavad tänavu sügisel esmakordselt anda oma hääle ka 24 tuhat 16- kuni 17-aastast noort. Et noorte valik oleks vaba ja sõltumatu, on Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Eesti Õpilasesinduste Liiduga käivitanud projekti Noored Valimisvalvurid.

Nende noorte ülesandeks on olla valimisvalvur kohalike omavalitsuste valimistel, esimesel korral kui valida saavad ka 16- ja 17-aastased noored, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks valimisvalvuritest on Laagna gümnaasiumi õpilane Grete Ohak. Tema hinnangul peaksid noored ise sekkuma, et mõjutada tulevikku. Samas peab ka teadma, keda valida. "Oluline on tõsta noorte teadlikkust, et ei tehtaks valesid valikuid," ütles ta.

Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse aseesimees, valimisvalvur Marcus Ehasoo arvab, et noored on suhteliselt teadlikud sellest, et valimised toimuvad, kuid nende sisu on veel segaseks jäänud.

"Sest, et tõsi ta on, et koolides on valimisjaoskonnad olemas, aga kas nad kunagi nendes käinud on, ma natukene kahtlen, sest neil pole varem seda varianti olnud," lisas Ehasoo.

Kui kooli ühiskonnaõpetuse tundides räägitakse poliitilise süsteemi toimimisest üldiselt, siis nüüd peavad noored sügisel oma elu esimese valimisotsuse tegema. Valimiseelsel perioodil on pedagoogidel ning poliitikutel võimalik noore valija häält püüda osava jutu, odava meene või preemiaga. Oluline on aga erinevaid valikuvariante tutvustada, kuid seda eetiliselt ja tasakaalustatult.

"Ehk siis noorte valimisvalvurite ülesanne ongi jälgida enda kooli kontekstis, kuidas poliitikast valimiste ajal räägitakse, kas poliitikud käivad koolis, kuidas nad käivad koolis ning kas nad kõige selle juures peavad ka tegelikult silmas seda, et kooli kontekst on natukene teine kui see, mis on võib-olla kuskil valimisplakatiga tänaval," selgitas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Ivo Visak.

Valimisvalvurid jaotuvad kolmeks: valimiskomisjoni liikmeteks, kes aitavad valimispäeval valimisi läbi viia; vaatlejateks, kes jälgivad hääletusprotsessi; valimisvalvuriteks, kes jälgivad valimiseelse perioodi seaduspärasust ning eetilisust.

Projekti raames tutvustatakse 200 valimisvalvurile, kuidas tunda ära levinumaid demagoogiavõtteid.

"Me tahame rõhutada, et poliitikud ei pea kartma valimisvalvureid, sest meie eesmärk on natukene tuletada ühiskonnale meelde, et me hoiaksime kinni nendest eetilistest printsiipidest, mis hoiavad meie ühiskonda ja riiki läbipaistvana ning meeldiva paigana. Seega ükski poliitik, kes seda head tava rikub, me ei võta tal kratist kinni, ei hakka teda meedias avalikult kohe karistama, vaid kõigepealt, kui meie valimisvalvur annab teada, et mingisugune rikkumine on toimunud, siis me tuletame sellele poliitikule ise meelde, mis juhtus ja anname võimaluse ennast parandada," rääkis Noorte Valimisvalvurite projektijuht Heliis Nemsitsveridze.

Projekt jätkub tõenäoliselt ka järgnevatel valimistel.