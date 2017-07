Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles kolmapäeval rahvusringhäälingu veebisaates “Otse uudistemajast” ajakirjanik Ainar Ruussaarele, et aktsiisi tõstmine on kõige tõhusam meede alkoholi tarbimise vähendamiseks elanikkonna hulgas.

"Alkoholitarbimisega on kaks paralleelset statistikat, mis on inimesi segadusse ajanud. Üks statistika räägib alkoholi tarbimisest kogu elanikkonna peale ja teine, mis on adekvaatsem ja räägib tarbimisest täiskasvanud elanikkonna kohta," ütles Ossinovski.

"Eesti täiskasvanud elanikkonna seas oli viimasel aastal natuke alla 10 liitri absoluutalkoholi aastas. See muidugi tähendab seda, et osa inimesi ei joo üldse, keda on 10 protsenti ja see tähendab, et oluliselt suurem osa inimesi joob enam kui see number," nentis ta.

Ossinovski sõnul aktsiisi tõstmine majandusideena väga nupukas ei ole, aga kindlasti tervise kaitsmise eesmärgil on ta meil hädavajalik. "See on kõige efektiivsem meede alkoholi kogutarbimise vähendamiseks. See on kogu maailmas nii ja ka Eesti vabariigis," kinnitas ta.

Ossinovski tõdes, et kindlasti on inimesi, kes näevad alkoholiaktsiisi lühiajalise tuluallikana, mida see kahtlemata ka on, kuid kui vaadata alkoholi tarbimise mõjusid, sealhulgas ka riigi eelarvele pikemas perspektiivis, siis selgelt alkolholitarbimise kahjud rahalises mõttes ületavad selle majandusharu kasu.

Ossinovski sõnul on kindlasti fakt see, et kui palgad kasvavad ja aktsiis ei tõuse, siis alkoholi tarbimine suureneb.

"See on fakt, mis meil on kontrollitud aastatel 2000-2008, kui Eestis alkoholi tarbimine kasvas erakordse kiirusega. Kuna alkoholiaktsiis ei jõudnud järele palgakasvule, siis me nägime majanduskriisi ajal, kuidas ühe aastaga langes tarbimine 20 protsenti just seetõttu, et inimeste sissetulekud langesid ehk alkohol muutus nende jaoks kallimaks," selgitas Ossinovski.

Ministri sõnul on näha, et viimastel aastatel kui alkoholiaktsiisi kange alkoholi raames siiani on järjepidevalt tõstetud, siis alkoholitarbimine on vähenenud ligkaudu 10 protsenti aastas.

"Näiteks viimasel aastal jäi iga viies jook Eestis joomata," kinnitas Ossinovski.