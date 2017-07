Ootamatult selgus, et Tallinna linnahalli renoveerimine vajab riigiabi luba

uhatuse liikme Kaia Jäppineni sõnul selgus ootamatult, et Tallinna linnahalli renoveerimine eeldab Euroopa Komisjonilt riigiabi luba. Taotlus on plaanis esitada augustis.

Jäppinen ütles BNS-ile, et Tallinna linnahalli renoveerimise projekteerimishanke võiks juba praegu välja kuulutada, ent seda pidurdab riigiabi küsimus, mis puudutab 40 miljonit eurot Tallinna linnalt ja sama palju riigilt tulevat raha.

"80 miljoni osas me peame saama loa Euroopa Komisjonilt, see taotlus on esitamata veel hetkel ja sellest kõigest sõltub, millal saame projekteerimishanke välja kuulutada," sõnas Jäppinen.

"Loa taotlemine võib aega võtta neli kuud, kuus kuud, võib-olla isegi rohkem. See nüüd tuli ootamatuks takistuseks," lisas ta. "Juuli alguses või keskpaigas selgus, et ilma komisjoni loata ei saa me teha ühtegi liigutust."

Jäppineni sõnul on riigiabi loa taotlus kavas esitada augustis, hiljemalt augusti teises pooles.

Tallinna linnavalitsus kavatseb rekonstrueerida linnahalli rahvusvahelisel tasemel kontserdi- ja konverentsikeskuseks. Rekonstrueeritud linnahallis saab hakata korraldama kuni 2500 osalejaga konverentse ja kongresse ning suures saalis vähemalt 3500 pealtvaatajaga kontserte ja etendusi.