Ossinovski: praegune hambaravihüvitis on kindlasti ebapiisav

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles kolmapäeval rahvusringhäälingu veebisaates “Otse uudistemajast” ajakirjanik Ainar Ruussaarele, et praegune hambaravihüvitis on kindlasti ebapiisav, kuid tulevikus see kindlasti tõuseb.

Ossinovski sõnul on esimese kolme nädalaga hambaravihüvitist kasutanud 200 000 euro ulatuses 5500 inimest.

"Koos omaosalusega, mida inimesed on juurde maksnud, võime öelda, et esimese kolme nädalaga saadi 350 000 euro eest hambaravi rohkem, kui enne selle hüvitise jõustumist," kinnitas Ossinovski.

Ossinovski tõdes, et eeskätt on hüvitist kasutanud eakamad inimesed ehk just inimesed, kes eelnevatel aastatel hambaravi juurde ei jõudnud ning tänu hüvitisele on hambaravi muutunud väga paljudele inimestele palju kättesaadavamaks.

"30 euro suuruse hüvitise puhul oleme me kindlasti vaadanud, et me mahuksime eelarve piiridesse, eelarve on 12 miljonit aastas. Ma olen varem seda öelnud ja ütlen veel, et see summa on ebapiisav. Kui hambaarsti keskmine arve on statistika järgi 100 eurot, siis see hüvitis ei kata seda kulu ära. Tulevikus võiks see hüvitis kindlasti olla suurem ja kindlasti saab ka olema suurem," arvas ta.