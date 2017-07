Sissevaade | Kes on Eestit väisav USA asepresident Mike Pence?

Ta on raadiosaate juht, Iiri immigrandi lapselaps, suitsetamise kahjulikkuse eitaja, iseloomutu ja ohutu tasakaal Trumpile, osaliselt abordi keelaja, "kristlane, konservatiiv ja vabariiklane". Kui Donald Trump umbes aasta tagasi kinnitas, et Michael Richard ’Mike’ Pence on tema asepresidendikandidaat, oli USA nõutu. Peale selle, et Indiana kuberner padukonservatiivsete muudatustega palju meedia tähelepanu suutis tõmmata, ei ole ta Washingtonis eduga silma paistnud. Nüüd otsustab ta 45. USA presidendi kõrval maailmapoliitika ja NATO-s käitumise üle.

"[Donald Trump] on mees, kes on tuntud oma tugeva isiksuse, värvikireva stiili ja tohutu karisma poolest. Niisiis, ilmselt otsis ta [mind valides] valimiskaardile tasakaalu." USA satiirikud nõustuvad Pence’iga – tasakaal ehk iseloomutus sobib lumekarva juustega Indiana osariigist pärit poliitikut iseloomustama kui valatult.

Pence on püüdnud poliitmängudest osa saada pikka aega, kuid suurde mängu pääsemine nõudis tohutut pingutust.

Esimest korda kandideeris toona 28-aastane Pence kongressi liikmeks 1988. aastal, kuid edutult. Kaks aastat hiljem – taas tulemuseta.

Olgugi, et ta jäi kongressi kohast ilma, ei saa teda süüdistada selles, et ta kõiki võtteid ei proovinud. Näiteks tootis Pence’i kampaania reklaamvideo, milles pikas mustas rüüs ja päikseprillide ning araabia aktsendiga rääkiv mees tänas Pence’i vastaskandidaati Phil Sharpi, et selle tegevusetus on ankurdanud USA naftavajaduse Araabia külge.

Samal aastal tabas Pence’i teinegi skandaal: ilmnes, et poliitik tasus kampaania eelarvest majalaenu osa. "Ma ei tunne selle pärast häbi, et ma elatist teenin," oli Pence’i vastus toona, arved vajavad ju maksmist. Sel ajal ei olnud taoline käitumine illegaalne, kuid mainekahju oli saatuslik.

2000. aastal õnnestus Pence’il viimaks pääseda kongressi alamkoja toolile, veetes 12 järgnevat aastat demokraatidele kõva vastupanu osutades ehk kõigele vastu hääletades. Sellega ka töövõidud piirdusid. Pence esitas esindajatekojas olles 90 seaduseelnõud, millest ükski ei saanud seaduseks.

See on ka periood, mil sündisid tema siiani kasutatavad hüüdlaused: 1) "Ma olen kristlane, konservatiiv ja vabariiklane – just selles järjekorras." ning 2) "Ma olen konservatiiv, aga ma ei ole selle pärast pahuras tujus."

Sajandivahetuse aega jääb veel üks USA meedias hämmastust tekitanud seik. Nimelt kirjutas Pence 2000. aasta arvamusartiklis: "Hoolimata hüsteeriast, mida poliitikud ja meedia tekitab, ei ole suitsetamine tappev. Kaks suitsetajat kolmest ei sure suitsetamisega seotud haigustesse ja üheksa suitsetajat kümnest ei haigestu kopsuvähki." Pence lisas siiski, et suitsetamine ei ole ka kasulik.

Kui Pence 2011. aastal teatas, et osaleb 2012. aasta koduosariigi Indiana kubernerivalimistel, nähti selles mugavat CV laiendamise viisi. Presidendikandidaadiks saamiseks oleks see vajalik täiendus. Nii naases Pence taas koju.

Oma päritolu rõhutamisega ei ole ta kunagi kitsi – iirlasest immigrandi lapselapse ja suviti isa tanklates rasket tööd teinuna teab ta, mida tähendab ameerika unistus.

Aga on üks teinegi detail tema CV-st, mis ilmselt selgitab mehe poliitilist ambitsiooni (mida teinekord on nimetatud ambitsiooniks ambitsiooni ehk isikliku resümee ehitamise pärast). Kui Pence 1990. aastate alguses omadega edutute valimiskampaaniate järel ummikusse jooksis, soovitati tal mitte meelt heita ja meenutada Ronald Reagani teed suurde poliitikasse. Mis tagab poliitiku edu? Tuntus. Kuidas saada tuntuks? Näiteks raadios.

Reagani nime mainimine on Pence’ile kui kerge hüpnoos. Ta on nimetanud oma poliitilisteks iidoliteks Reagani kõrval Marthin Luther Kingi ja John F. Kennedyt. Seega suunduski poliitik vahelduseks eraraadiokanalisse tööle.

"Mike Pence Show" levis esialgu küllalt piiratud maa-alal ja mitte just atraktiivsel kellaajal: 9-12. Aga ajapikku kogus Pence populaarsust ja see oli suurepärane poodium oma maailmavaate edastamiseks. Enamasti konservatiivne Indiana tervitas Pence’i kriitikat Bushi ja Clintoni suunas. Niisiis ajaks mil ta sajandivahetusel uuesti Washingtoni ametikohale kandideeris, ei vajanud mehe nimi enam tutvustamist.

"Esiteks, poliitikas pead olema jutukas ja seda ta on. Teiseks, sa pead suutma inimestega kontakti luua ning seda saab teha läbi hääle," on endine asepresident Dan Quayle Pence’i võiduvõimalusi kommenteerinud. "See [hääl] on väga meeldiv. Väga keskläänelik. Inimestele meeldib tema häält kuulata ja see on talle kampaanias hea eeldus."

Pence’i aeg Indiana kubernerina andis talle viimaks võimaluse oma poliitiliste vaadete järgi tegutseda. Sellest perioodist läheb ta ajalukku kui kuberner, kes lõpetas HIV keskuste toetamise ja proovis kehtestada seadust, mis keelaks abordi tegemise juhul, kui avaldusse on märgitud põhjuseks lapse sugu, rass või haigus.

Ilmselt seni suurim ja konfliktsem episood pärineb 2015. aasta kevadest, kui Pence allkirjastas määruse nr 101 (Indiana Senate Bill 101).

Religious Freedom Restoration Act (RFRA), mille Indiana nüüd allkirjastas, pärineb aastakümnete tagusest ajast, mil USA valitsus püüdis anda rohkem õigusi põlisameeriklastele ehk kehtestas üleriikliku regulatsiooni, kus kinnitatakse, et seaduslikul ei tohi piirata inimeste religioosseid tegevusi.

Nüüdne seaduse vastu võtmine Indianas tekitas palju paksu verd. Kritiseeriti, et üleriikliku seaduse retoorika varjus võetakse vastu seadus, mis annab legaalse võimaluse diskrimineerida näiteks LGBT kogukonda – kristluse praktiseerimise tähe all.

Esimene nädal ametis. Vasakult paremale: President Donald Trump, personaliülem Reince Priebus, asepresident Mike Pence, vanemnõunik Steve Bannon, pressiteenistuse ülem Sean Spicer ja rahvusvahelise julgeoleku nõunik Michael Flynn. Trump räägib telefonis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Mike Pence nägi kurja vaeva, et kriitikutele vastata. Tema korduvat selgitust sellest, et diskrimineerimine ei ole lubatav, oli aga raske tõsiselt võtta, sest üks tema kolleegidest avaldas rõõmuhõisete kõrval arvamuse, et tänu RFRA-le ei pea enam fotograafid või lilleseadjad enam muretsema, kui ei taha pakkuda teenuseid samasooliste laulatusteks. Kaasa ei aidanud ka määruse allkirjastamisel tehtud foto, kuhu olid juurde kutsutud nunnad, kirikuisad ja konservatiivse kristliku maailmavaatega organisatsiooni esindajad.

Mõne päeva möödudes kirjutas Pence seaduse laiendi, mis rõhutas LGBT kogukonna õiguste eest hoolitsemist.

Üks näide Pence’i püüdlustest oma valikuid RFRA-ga seoses ajakirjanik George Stephanopoulose ABC News'i saates siluda.

Pence’i aktsiad on aga uue ametiga jõudsalt tõusnud. Põhiliselt seeläbi, et ta ei ole Donald Trump, spekuleeris New York Times’i ajakirjanik Stephen Rodrick. Iga päevaga, mil Trumpi suhtlusringkonnas ilmneb sidemeid Venemaaga või kui Trump püüab uurimisorganite ja kohtute vastutavaid isikuid endale soosivate vastu vahetada, kerkib ajakirjanduses üha ja üha kujutluspilte Pence’ist kui ameerika järgmisest presidendist.

Kuidas sellesse suhtuda – Pence presidendiks? Ühest küljest on ta Trumpiga võrreldes vähem impulsiivne, mis rahustaks kindlasti ameeriklaste närve. Teisest küljest leiab kahe mehe maailmavaadetes ühiseid jooni, mis tähendaks, et muutuseid poleks oodata. Kuid on ka küsimusi, milles kaks riigi tippu lahkarvamusele jäävad.

Pence on kivisöe kasutamise toetaja ning on kuulutanud, et USA keskkonnakaitse agentuuri EPA "sõda kivisöe vastu peab lõppema". Sarnaselt Trumpile ei tunnista Pence teooriat inimtekkelisest kliimamuutusest. Niisamuti ühendab kaht poliitikut soov tühistada praegu kehtiv tervishoiusüsteem ehk Obamacare.

Erinevalt Trumpist on Pence aga vabakaubandusleppe poolt ja moslemite sissesõidu keelu vastu. Esimesel puhul peab ta oluliseks kaubandusleppest tulevaid uusi töökohti. Teise teema osas märkis Pence: "Üleskute keelata moslemitel USA-sse siseneda on solvav ja põhiseadusvastane."

Sel nädalavahetusel külastab USA asepresident Mike Pence ametlikul riigivisiidil Eestit.

Politoloog Andres Kasekamp ütles Maria-Ann Rohemäele, et Pence'ist võib tõesti saada järgmine USA president, juhul kui Trump ametist kõrvaldatakse või ta ise lahkuda otsustab.

"Donald Trumpi puhul ei ole see täiesti ebareaalne ootus, et võib-olla ei suudagi ta oma täisametiaega lõpetada, nii et Mike Pence'i tulevik võib-olla alles ees olla," märkis Kasekamp.

Kesine populaarsus? Paistab nii

Google Trendsi graafik näitab, kuivõrd palju on inimesed internetiotsingu kaudu Mike Pence'i vastu huvi tundnud. Donald Trumpiga võrreldes on see pehmelt öeldes kesine.

Pikalt spekuleeriti, et Trump valib enda kõrvale valitsema hoopis New Jersey kuberner Chris Christie. Enne möödunud aasta juuni keskpaika ehk enne Pence'i valimise kinnitamist oli Christie tõesti populaarsem ka Google'ist info otsijate seas.