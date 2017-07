Mikser: Eesti peab eesistujana looma USA ja ELi sanktsioonide osas üksmeelt

Eesti välisminister Sven Mikser kommenteeris USA esindajatekoja heakskiitu uutele Venemaa sanktsioonidele, et Eesti üks rolle Euroopa Liidu eesistujana on luua ja hoida Ühendriikide ja ELi konsensust sanktsioonide osas.

USA kongressi esindajatekoda kiitis teisipäeval ülekaaluka häälteenamusega heaks uued sanktsioonid Venemaa vastu. Mikser rääkis ERRile, et nüüd tuleb Ameerikas seaduse menetlemise protsess lõpule viia.

"Esindajatekojas heaks kiidetud eelnõu vajab veel teistkordset senati heakskiitu. Võimalik, et senat teeb ka mõningad muudatused ja seejärel on reaalsete sanktsioonide kehtestamine taas Valge Maja ehk administratsiooni käes," selgitas ta.

Euroopa Liit ja ka Eesti tahavad Mikseri sõnul näha koordineeritud tegutsemist nii sanktsioonide kehtestamisel kui rakendamisel. Kui senat selle eelnõu vastu võtab, president selle välja kuulutab ja selle alusel asub sanktsioone rakendama või karmistama, siis ELi poolt koordineerib seda protsessi Euroopa Komisjon ja välisteenistus.

"Kui jõuame taas ELi-poolsete sanktsioonide kehtestamise või pikendamiseni, siis see on nüüd nõukogu pädevus ja võimkond ja siin on Eestil alanud poole aasta jooksul juhtiv roll," lausus välisminister.

"Pühapäeval Eestisse visiidile saabuva USA asepresidendi Mike Pence'iga tuleb välisministri hinnangul samuti eeldatavasti sanktsioonidest juttu."

Seda, et president Donald Trump esindajatekoja otsuse vetostab, ei pea ta tõenäoliseks, ehkki märkis, et ei taha mingeid tõenäosusi USA sisepoliitiliste sammude ja otsuste osas hinnata.

Energiapoliitika puhul on Eesti Mikseri sõnul seda meelt, et see peab olema suunatud nii energia tarnijate kui tarnekanalite mitmekesistamisele ning otsuseid, mis panevad Euroopa suuremasse sõltuvusse monopoolsetest tarnijatest, tuleb kindlasti vältida.

"Mis puudutab sanktsioonide režiimi, siis Eesti jaoks on kindlasti oluline, et sanktsioonid jätkuksid nii kaua, kuni Venemaa ei ole naasnud rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamise ja seda järgiva poliitika juurde. Teine asi, mis kindlasti on meile oluline, et sanktsioonid oleksid hästi koordineeritud ja neid rakendataks ühtselt. Ka sellist poliitikat, mis põhjustab lääneliitlaste vahel pingeid ja erimeelsusi, tuleb vältida," nentis Mikser.

Ta lisas, et üks meie roll ELi eesistumisel on luua ja hoida seda konsensust.

Välisministri sõnul tähendab esindajatekojas heaks kiidetud eelnõu seda, et sanktsioonide poliitika kirjutatakse seadustesse. Kui seni on olnud tegu täitevvõimu otsustega, siis nüüd on kongress pidanud vajalikuks administratsioonile ka seaduse tasemel anda selgemad raamid. Samas on reaalselt sanktsioonide pikendamine, karmistamine ja uute kehtestamine jätkuvalt täitevvõimu käes.

"Pence kohtub nii peaministri kui presidendi ja tegelikult kõigi kolme Balti riigi juhtidega, siis eeldan, et kindlasti räägivad presidendid temaga ka ELi-USA suhetest ning Lääne ja Venemaa suhtest, Ukraina olukorrast. Selles kontekstis kindlasti ka sanktsioonide püsimise vajadus ja sanktsioonidepoliitika koordineerituse vajadus tuleb jutuks," sõnas Mikser.