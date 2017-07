Trump: transsoolised ei saa USA armees teenida

Trumpi teade on vastupidine eelmise presidendi Barack Obama administratsiooni eelmise otsusele, mille kohaselt võivad transsoolised armees teenida, vahendas BBC.

Juuli alguses nõustus kaitseminister James Mattis lükata kuue kuu võrra edasi transsooliste inimeste värbamise armeesse.

Osad vabariiklased on vastu transsooliste teenimisele armees.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017