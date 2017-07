Politsei tuvastas Jõgevamaal töötavaid välismaalasi kontrollides mitu rikkumist

Teisipäeval avastas politsei Jõgevamaal kontrollaktsiooni käigus neli Ukraina kodanikku, kelle lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt politsei- ja piirivalveametis registreeritud. Kolmele naisele ja ühele mehele määrati kiirmenetluses rahatrahv.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo inspektor Elen Hansen tuletas meelde, et Eestis võib lühiajaliselt töötada välismaalane, kes viibib seaduslikult ajutiselt Eestis näiteks viisa või viisavabaduse alusel ja kelle töötamine on enne tööleasumist politsei- ja piirivalveametis registreeritud.

"Sageli ei ole tööandja kuigi tõsiselt suhtunud välismaalase värbamiseks vajalike dokumentide vormistamisse. Selline hooletu suhtumine on aga väärtegu, mis tähendab tööandjale kuni 3200 euro ja töötajale kuni 1200 euro suurust rahalist karistust," toonitas ta. Veendudes, et välismaalasel on kehtiv elamisluba töötamiseks olemas, tuleb jälgida ka selle loa kehtivusaega.

"Tööandja, kes on sõlminud töölepingu välismaalasega, kellel puudub Eestis elamiseks ja töötamiseks seaduslik alus, on kohustatud lepingu lõpetama. Töölepingu lõpetamise kohustus on tööandjal ka siis, kui töötajal oli lepingu sõlmimise ajal Eestis töötamiseks luba olemas, kuid selle kehtivus on hiljem lõppenud," rääkis Hansen.

Ta rõhutas, et Eestisse kutsutud tööline on tööandja vastutusel.

"Tööandja peab jälgima, kas välismaalasest töötaja saabub tema juurde kokkulepitud ajaks või jätab sootuks tulemata. Sellistest kõrvalekalletest on tööandja kohustatud politseid teavitama," märkis piirivalvebüroo inspektor.

Ühtlasi peab tööandja teada andma, kui tööleping välismaalasega lõpetatakse ennetähtaegselt. Seda näiteks ka juhul, kui planeeritud tööd said varem valmis või ei olnud võimalik mingil põhjusel nendega jätkata. Samuti siis, kui välismaalasest töötaja oskused ei olnud piisavad, tervis vastupidav või töötaja ootused tööandjale olid liiga kõrged.

Kontrollaktsioon viidi läbi Lõuna prefektuuri ning maksu- ja tolliameti koostöös. Sarnaseid kontrolle tehakse erinevatesse välismaalasi tööle värvanud ettevõtetesse üle Eesti.