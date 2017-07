Eestlased on Lätis kohalike kõrval ühed suuremad kiiruseületajad

Läti teedele ja tänavatele paigaldatakse järjest uusi kiiruskaameraid, et ohjeldada kihutajaid. Eestlased on lätlaste kõrval lõunanaabrite juures ühed suuremad liikluseeskirjade rikkujad, näitab Läti politsei statistika.

Läti asus paikseid kiiruskaameraid paigaldama Eestiga võrreldes tunduvalt hiljem, kuid nüüd on neid üles seatud juba 42, tänavu lisandub 18 ja lähiaastail veel 40, nii et sada fotoradarit saab lähiajal täis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasutatakse ka teisaldatavaid kiiruskaameraid ja neidki saadakse peagi juurde.

Kaamerad on paigaldatud sinna, kus on juhtunud enim liiklusõnnetusi. Piiri lähedal ja ka kiirusemõõtjate ees on hoiatavad sildid. Euroopa Liidu direktiiv võimaldab trahvida ka välismaa autojuhte, Läti kasutab seda praegu eestlaste, leedulaste ja poolakate suhtes.

"Naaberriigi Eesti juhid põhjustavad meil koos lätlaste endiga kõige enam probleeme, kolmandal kohal on Poola. Sama olukord on ka Valgevene ja Venemaa sõidukitega, kuid neid riike direktiiv ei puuduta," ütles Läti politsei liiklusjärelevalve büroo ülem Vineta Mistre.

Vastavalt direktiivile saadetakse kiirust ületanud autojuhile trahviteade tema elukohariigi keeles postiga koju. Läti politseil on selleks eestikeelsed põhjad ja vajadusel kasutatakse ka tõlkebüroo abi. Auto andmed leitakse üleeuroopalisest andmebaasist.

Keskmiselt 60 protsenti trahvituist maksab nõutud raha ära. Kes aasta jooksul seda ei tee, riskib taas Lätis sõites juhtimisõigusest ilma jääda.

"Kuni trahvi tasumiseni võetakse juhiluba ära. See tähendab, et see inimene ei saa teekonda jätkata," ütles Mistre.

Trahviteadete hulk on muljetavaldav - tänavu on välismaalstele välja saadetud üle 41 tuhande arve, neist 15 600 ehk 37 protsenti Eestisse.