Neljapäev on vihmasem, kuid soojem

Neljapäeval on ilm soe, kuid sajuhoogudega, seda eelkõige Lõuna- ja Lääne-Eestis.

Öösel hakkab Eesti kohal pilvisus tihenema, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, pole välistatud ka äike. Puhub kirdetuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Lõuna- ja Edela-Eestis vihma, põhja pool püsib ilm veel enamasti sajuta. Tuul puhub kirdest 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval on kõikjal pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis lõunakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 20 kuni 25, meretuulega rannikul ja sajupilvede all 18 kraadi.

Õhtul on sajuvõimalus suurem Loode-Eestis, lõuna pool aga tekib taevasse selgemaid laike. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 5 meetrit sekundis, Põhja-Eestis veel kirdest ja idast 4 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Reede öösel on sajuhooge harvem. Päeval jätkub sooja õhu juurdevool Eestisse, lisandub ka niiskust, millest tekib laialdaselt rünksajupilvi. Sajab hoovihma ja on äikest. Sooja on päeval 21 kuni 26 kraadi, rannikul paiguti vähem.

Laupäeval sajab mõnel pool hoovihma ja pole välistatud äike. Lääne-Eestis peaksid lõunapaiku pilved hõrenema ja sadu jääb harvemaks. Õhutemperatuur on päeval 20 kuni 22, sajuhoogude all kuni 18 kraadi.

Pühapäeva öösel muutub taevas selgemaks ja sajuvõimalus on väiksem. Päeval tekib taas rünksajupilvi ja mõnes kohas sajab hoovihma. Sooja on päeval 19 kuni 23 kraadi.

Esmaspäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk koos tiheda laussajuga. Õhutemperatuur on päeval 20 kuni 23 kraadi, meremõjuga rannikul alla 20 kraadi.