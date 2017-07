Iisrael eemaldas Jeruusalemma pühapaigast veel turvarajatisi

Ajakirjaniku andmetel eemaldati sissepääsu juurest turvatõkkeid, kuhu varem oli paigaldatud kaameraid. Päev varem olid Iisraeli võimud eemaldanud metallidetektorid.

Valge Maja tervitas koheselt Iisraeli otsust kõrvaldada teisipäeval metallidetektorid äärmiselt tundlikust Jeruusalemma pühapaigast pärast seda, kui nende üles seadmine oli käivitanud verise vägivalla.

"Iisrael on kõrvaldanud äsja üles seatud magnetomeetrid ja kaamerad, hoolimata ilmnenud vajadusest tugevdada julgeolekut Templimäel/Haram al-Sharifis pärast kahe Iisraeli politseiniku tapmist seal 14. juulil," ütles pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders. "Ühendriigid tervitavad Iisraeli püüdlusi säilitada julgeolek, vähendades samas pingeid piirkonnas."

Iisraeli välisministeerium reageeris kolmapäeval samas raevukalt Türgi kriitikale julgeolekumeetmetest Jeruusalemmas.

Ministeeriumi kõneisiku Emmanuel Nahshoni sõnul on "absurdne, et Türgi valitsus, mis okupeerib Põhja-Küprost, surub brutaalselt maha kurdi vähemust ja vangistab ajakirjanikke, jagab õpetussõnu Iisraelile, mis on regiooni ainus tõeline demokraatia". Ta lisas, et "Osmani impeeriumi päevad on mööda saanud".

Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi sõnul ei taasta ta koordinatsioonitegevust Iisraeliga , kuigi Iisrael viis Jeruusalemmas asuvast Al-Aqsa mošeekompleksist ära sinna hiljuti pandud metallidetektorid.

"Kui kõiki meetmeid ei muudeta tagasi selleks, mis nad olid enne 14. juulit, siis mingeid muudatusi ei tule," ütles Abbas teisipäeval kohtumisel Palestiina juhtkonnaga.

Iisrael ajutiselt sulges mošeekompleksi 14. juulil pärast rünnakut, milles hukkus kaks politseinikku. Rünnaku järel rakendas Iisrael mošeekompleksis uued turvameetmed, mis Palestiina ja pühapaiga eest vastutava Jordaania sõnul rikub Iisraeliga sõlmitud leppeid.