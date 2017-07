Putin saabub Soome iseseisvuse juubelit tähistama

Putini lennuk maandub Savonlinna lennuväljal plaanide kohaselt kell 13.30 ning seda saab otseülekandes vaadata Soome rahvusringhäälingu Yle veebilehel.

Sealt liigub Putini autodekolonn ajaloolisesse Punkaharju hotelli, kus ootab ees kohtumine president Sauli Niinistöga. Pärast kohtumist leiab aset ühine pressikonverents, mis hetkel kehtiva päevakava kohaselt algab kella 15.30. Ka seda on võimalik otseülekandes vaadata Yle veebilehel. Samuti ka käesoleva artiklis sees.

Pärast kohtumist Punkaharju hotellis lähevad presidendid aurulaevaga Saimaa järvele sõitma ning jõuavad Savonlinna linna, kus toimub ka pidulik õhtusöök. Pärast õhtusööki aga lähevad riigipead Olavinlinna kindlusesse, kus kell 19 algab Pjotr Tšaikovski ooper "Jolanta".

Visiidile on eelnenud ulatuslikud ettevalmistustööd, mille käigus on Soome saabunud juba hulgaliselt Vene ametnikke ja varustust.

Soome presidendi kantselei varasema teate kohaselt on Putini ja Niinistö jututeemadeks "kahepoolsed suhted ja aktuaalsed rahvusvahelised küsimused".

Ajalehes Helsingin Sanomat kohtumise eelset olukorda analüüsinud välispoliitika eksperdid usuvad, et Niinistö ja Putin keskenduvad oma vestluses koostöö parandamisele kahepoolsetes majandussuhetes ja Arktika regioonis.

Arkady Moshes Välispoliitika instituudist märkis, et rahvusvaheline olukord Venemaa lähistel on praegu keerulisem kui vaid paar kuud tagasi. "USA-s võeti vastu eelnõu, mis kehtestab Venemaa suhtes uusi sanktsioone. Paratamatult mõjutab see Venemaa ja USA omavahelisi suhteid."

"Suhted kahe riigi vahel ei normaliseerunud, USA president Donald Trump sellele kaasa ei aidanud, sest tunneb survet kongressilt. Ka Venemaa ei esitanud Trumpile mingit ahvatlevat pakkumist, milleks oleks saanud kinni haarata," lisas ta.

Ka Euroopa Liidu poolt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid pole leevenemas, sest Saksamaa liidukantsler Angela Merkel valitakse septembris tõenäoliselt uueks ametiajaks tagasi.

"Täiesti kindlalt ei oodanud Kreml, et nad on praegu sellises seisus," nentis Moshes ja pakkus, et seetõttu üritab Vene pool Soome visiidi ajal keskenduda pigem positiivsele - majanduskoostööle ja turismile. "Läänemere piirkonna maadest on Venemaal parim ja kõige paremini toimiv suhe just Soomega."

Eksperdi arvates mainitakse problemaatilisi teemasid lühidalt, kuid nendel pikalt ei peatuta.

Helsingi Ülikooli Aleksandri instituudi uuringutejuht Markku Kangaspuro leidis samuti, et rahvusvaheline olukord Läänemere regioonis on pingeline ning lühikese aja jooksul on toimumas palju erinevaid sõjaväeõppusi. Samuti on saadetud piirkonda juurde sõjaväeüksusi.

"Nii Venemaa kui ka NATO on suurendanud Läänemerel oma kohalolekut. Vaid mõni aasta tagasi ei olnud NATO-l seal alalisi üksusi," lausus Kangaspuro. "Kui poliitilisel tasandil pole initsiatiivi ja ollakse ummikus, kipub juhtuma nii, et minnakse sõjaline jõud ees. Väikese riigi jaoks on see negatiivne trend."

Kangaspuro tuletas ka meelde, et Ukraina olukord on endiselt lahendamata ning Minski rahulepe täitmata, samuti on probleemid Lähis-Idas, Korea poolsaarel ning USA ja Hiina omavahelistes suhetes.

Seetõttu usub Kangaspuro, et Niinistö ja Putin räägivad näiteks sõjaväeõppuste teemal seda, "mis on toimumas ja mis ei ole toimumas, et põhjendamatuid hirme vältida".

Eksperdi arvates huvitab nii Helsingit kui ka Moskvat majanduskoostöö arendamine. "Venemaa majandus ja rubla on pärast kriisiaastaid stabiliseerunud. EL-i poolt kehtestatud sanktsioonid Venemaa vastu kehtivad, kuid loomulikult ei puuduta need kõiki valdkondi."

Samuti on teemaks ilmselt koostöö Arktikas. "Tegelikke probleeme kahepoolsetes suhetes ei ole silmapiiril. Suurim väljakutse on seotud kogu Euroopat puudutavate suhetega," sõnas Kangaspuro lõpetuseks.

Helsingi Ülikooli Aleksandri instituudi teadlane Hanna Smith tunnistas, et Niinistö ja Putin kohtuvad küllaltki keerulises rahvusvahelises olukorras, kus mitmed väljakutseid esitavad teemad on lahendamata. "Venemaa ja Lääne vahelised pinged tulenevad lahendamata sõjalistest konfliktidest näiteks Ukrainas ja Süürias. Euroopa Liidus nähakse vaeva Brexiti, pagulasteküsimuse ja majanduslike väljakutsetega. Ja millised on USA võimalikud uued välispoliitilised rõhuasetused? Tõenäoliselt räägivad presidendid suures osas samadel teemadel, mis alati: kahepoolsetest majandusküsimustest täiesti kindlasti, keskkonnast ja riigipiiri küsimustest," rääkis ta.

"Venemaa seisukohalt on kõige teravam küsimus see, mida tähendavad põhjamaise sõjalise koostöö süvenemine, Soome sõjaline koostöö Rootsiga ja Soome suhe NATO-ga. Soome seisukohalt on aga teemaks see, et Venemaa sõjaline panus Läänemerel on selgelt kasvanud," selgitas Smith.

"Putin peaks olema väga tähelepanelik, et ta ei torgiks Soome iseseisvuse kontseptsiooni mingil viisil. Soomes mõeldakse Venemaa puhul, et kas tegu on väljakutse või võimalusega. Kui Venemaa tahab toetada seda võimaluse poolt, siis tuleks Soome iseseisvust eriti juubeliaastal austada ilma mingite küsimärkideta. Igasugune "suur vend valvab"-stiilis üleolev suhtumine või vihjed mingile tänuvõlale ei ole asjad, mis tugevdaksid soomlaste seas kuvandit Venemaast kui võimalusest," rõhutas teadlane.

Soomet on juubeliaasta raames külastanud mitmed riigijuhid, näiteks aprillis käis Soomes Hiina Rahvavabariigi president Xi Jinping. Juuni alguses käisid korraga Helsingis aga Põhjamaade riigipead.