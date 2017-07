Arstide kinnitusel ei käi lapsed piisavalt tihti hambaarsti juures lastevanemate hooletuse tõttu ehk põhjuseks on ebapiisav kodune teavitustöö.

Eesti Hambaarstide Liidu presidendi Marek Vingi sõnul on kogu elanikkonna hambaprobleemid samad, sest need tulenevad käitumisharjumustest perekonnaliini pidi ehk kui lapsevanemal on hooldamata hambad, siis kipuvad lastel samamoodi olema, vahendasid ERR-i raadiuudised.

Vink märkis, et palju on neid, kelle hambad on seetõttu väga halvas seisus juba enne täisealiseks saamist.

Lastel on kõige levinumaks haiguseks igemepõletik, mis on tingitud ebapiisavast hügieenist.

Haigekassa andmetel on tänavu esimesel poolaastal 3-19-aastaste laste seas hambaarsti külastanud vaid 42,4 protsenti haigekassa lepinguga lastest.

Vink rõhutas samas, et hambaarsti juures käimine ei hoia hambaid tervena ning pigem peaks haiguste ravimise asemel neid proovima ennetada.

Nordic hambakliiniku peaarsti Kristo Ivanovi sõnul ei ole ta laste hammaste puhul viimase 10 aasta jooksul paranemistendentsi näinud ning usub, et see on suures osas lastevanemate tegemata jäänud töö.

Probleemid süvenevad ja vajavad ka seetõttu radikaalsemat ravi. Ravi on jällegi suurem kulutus rahakotile ning ebameeldiv füüsiliselt ja emotsionaalselt.

Ivanovi sõnul pole harvad juhtumid, kuidas lapsevanem helistab kuu aega enne lapse 19. sünnipäeva hambaarstile ning soovib ruttu aega kinni panna. Kui laps aga vastuvõtule jõuab, võib selguda, et tegelikult on hambaravi vaja teha näiteks pool aastat.

Ivanov toonitas, et hambaarsti juures käimine peaks olema harjumus, mis algab maast-madalast ning leiab, et hambaarsti juures käimine peaks olema sama tihe kui juuksuri juures käimine.