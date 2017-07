Kaitsjad said Tallinna Sadama süüasjaga tutvumiseks lisaaega

Kui algselt oli riigiprokuratuur andnud kaitsjatele aega materjalidega tutvumiseks 31. juulini, siis ühe süüaluse Allan Kiili kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilve sõnul oli seda liialt napilt ning ta taotles tähtaja nihutamist 1. septembrini.

Riigiprokuratuur rahuldas taotluse osaliselt, pikendades tutvumisaega 22. augustini.

"Süüdistusmaterjali on 77 köidet ehk ligi 19 000 lehekülge, sealhulgas dokumente, koosolekute protokolle, kirjavahetusi ja muud sellist, mida ei ole võimalik lugeda nagu juturaamatut. Süüdistuse sisulise tutvumisega juuliks lõpule jõuda oli ebareaalne. Materjal on olnud pidevalt töös ja asja sisulile läbitöötamine käib igapäevaselt," kirjeldas Pilv BNS-ile praegu käivat tööd.

Tema sõnul ei soovi ta süüdistust sisuliselt veel väga kommenteerida.

"Esmalt seetõttu, et materjalidega tutvumine on alles pooleli. Kuid esmamulje on, et vaieldavaid ja ebaselgeid küsimusi on nii õiguslikult kui tõenduslikult omajagu. Kindlasti on alust ka taotluste esitamiseks," märkis Pilv, soovimata siiski täpsustada, millised taotlusi on paanis esitada.

Riigiprokuratuuri kinnitusel lõpetas kaitsepolitsei Tallinna Sadama endiste juhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili kriminaalasja kohtueelse menetluse juuni alguses ja edastas toimikud meeste kaitsjatele.

Kaitsepolitsei pidas Tallinna Sadama juhatuse endised liikmed Allan Kiili ja Ain Kaljuranna kinni tunamullu 26. augustil. Samal päeval peeti kinni ka kolm altkäemaksu andmises ja kolm selle vahendamises kahtlustatavat. Nemad pääsesid sama aasta 28. augustiks kõik vabadusse. Hiljem on kahtlustuse saanud ka kaks Poola laevatehasega seotud isikut, samuti toimub menetlus Türgi suunal. Kokku on süüasjas 15 kahtlustatavat.

Riigiprokuratuuri kinnitusel käivitus kriminaalmenetlus Kiili ja Kaljuranna tegevuse uurimiseks küll 2016. aastal, kuid kogutud tõendid annavad alust arvata, et võimalikud korruptiivsed tehingud ulatuvad juba aastasse 2009.

Uurimise keskne tehing on riigiprokuratuuri kinnitusel parvlaevahange ning uurimisandmetel tekitab kahtlusi laevade tellimine nii Poolast kui ka Türgist.