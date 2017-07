Ratase sõnul ühtib Eesti seisukoht Venemaa sanktsioonide osas EL-i omaga

USA uute Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide vastu ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et Eestil on kaks positsiooni.

"Üks on see, et oleme EL-is ühtsed. Teiseks on see, mis on hästi töötanud, kui sanktsioonid on kehtestatud USA ja EL-i koostöös. Seda liini Eesti hoiab ja Eesti sooviks on, et Minski kokkuleppeid hakatakse täitma. Sanksioonide poliitika on ühine, selge ja konkreetne," rääkis Ratas.

Nord Stream 2 kohta ütles Ratas, et Eesti valitsus pole oma poliitikat muutnud ning seisukoht on sama, mis Nord Stream 1 puhul. "Eesti toetab tugevalt Euroopa Komisjoni positsiooni."