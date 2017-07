Maasikas: Eesti ei suru eesistujana sanktsioonide osas oma seisukohti peale

Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas ütles Eesti positsiooni kohta Venemaale uute sanktsioonide kehtestamisel, et eesistujana on Eesti kõigi liikmesriikide teenistuses ja oma seisukohti aktiivselt peale ei suru. USA suursaatkonna juhi asetäitja Elisabeth Horst rõhutas, et Euroopa ja Ameerika ühtsus muudab sanktsioonid tugevamaks.

Maasikas rääkis ERRile, et selles osas, millise positsiooni peaks Eesti võtma, on erinevad tegurid ja lähenemisnurgad.

"Eesti on olnud pehmelt öeldes skeptiline mõne torujuhtme vastu, mis siit meie lähedusest ka läbi läheb, ja ka energiakoostöö osas Venemaaga üleüldse, lähtudes sellest, et energiaallikaid tuleb mitmekesistada ja energiasõltuvust Venemaast vähendada," sõnas ta.

Teine pool on Maasika sõnul see, et eesistujana on Eesti Euroopa Komisjonis ning ELi ja USA vahel toimuvate aruteludega palju rohkem kursis ning ei ole saladus, et ELi esindus Washingtonis tegeles esindajatekojas heaks kiidetud sanktsioonide teemaga väga aktiivselt ja saavutas ka mingeid muudatusi.

"Ja kolmandaks, kui need küsimused tulevad ELi nõukogus ehk liikmesriikide vahel arutelule, on Eesti eesistujana loomulikult kõigi 28 liikmesriigi teenistuses ja oma seisukohti aktiivselt peale ei suru," tõdes Eesti eriesindaja ELis.

USA saatkonna esindaja: ühtsus muudab sanktsioonid tugevamaks

Ameerika Ühendriikide suursaatkonna juhi asetäitja Elisabeth Horst ütles, et transatlantiline ühtsus on tugevaim vahend, mille abil panna Venemaa vastutama oma tegevuse eest Ukrainas. Seega on ühtsus võtmetähtsusega faktor.

"USA on rääkinud sellest eurooplastega üsna intensiivselt ja me tunnistame, et mitmepoolne ühtsus muudab Vene-sanktsioonid tugevamaks ning on nii USAle kui Euroopale vähem kulukas," märkis ta.

Horst lisas, et esindajatekoja versioon nende sanktsioonide seadustamisest sisaldab mitmeid tähtsaid muudatusi, mis võtavad arvesse Euroopa muresid, eriti energiasanktsioonide osas.

Nord Streami nõunik: kommenteerida oleks ennatlik

Nord Stream AG Baltimaade nõunik Romans Baumanis sõnas, et praegu ei ole lisasanktsioonid veel jõustunud ja seega jätkub ettevõtte plaanide ellu viimine seni, kuni need protsessid pole lõpule viidud.

"Kui need lõpule viiakse, siis loomulikult peame olukorra üle vaatama," märkis ta.

Baumanis ütles, et ka Euroopa Komisjoni president on teinud tugeva avalduse, viidates ilmselt Jean-Claude Junckeri kolmapäeval öeldule, et Ameerika ei tohi Euroopa huve tagaplaanile suruda.

Nord Streami esindaja lisas, et USA kehtestatavate sanktsioonide puhul peab Euroopa Komisjon otsustama, kas on nendega täiesti rahul.

"Nii palju kui mina aru saan, ei tundu see nii olevat. Kuid need protsessid ei ole lõplikud ja oleks ennatlik seda konkreetselt kommenteerida. Peame vaatama, milliseks olukord kujuneb," tõdes Baumanis.