EKRE valimislubadused Tartus: mošeed ja pagulaskeskust ei tule

Kui mitmed Tartu linnavolikokku pürgijad lubavad linna mingi asja ehitamist, siis Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) lubadus on vastupidine. Erakond lubab, et ehitamata jääb nii pagulaskeskus kui mošee.

EKRE Tartu piirkonna esimees Indrek Särg rääkis, et Tartu on kristlik linn. Ja siis ütles Särg, Tartus on ka teatavad maausu tunnetuse juure d olemas. Aga mošeed Tartusse rajada ei tohiks.

"Nad on sagedasti muutunud agressiivse, ennast pealesuruva islami keskusteks. Ja selliseid asju me teha ei lase ja ei luba. Aga kui kellelgi on kunagi kavatsus hakata rajama budistliku templit, siis vaatame täpsemalt, millise seltskonnaga on tegu ja milliseid ohte või võimalusi see meie linnale kujutab endast," ütles Särg ERR-ile.

EKRE ei lubaks Tartusse ka pagulaskeskust. Ja tegelikult ei olegi tema sõnul väga vahet, kas rääkida pagulaskeskusest või perekondadest, kes juba rahvusvahelise kaitse saanuna siia elama tulevad. Mõned perekonnad on ju juba ka tulnud. Mida nendega teha?

"Vaatame, mida meil seadusi jälgides teha õnnestub. Aga üldiselt on siiski nii, et Tartu elukeskkond peaks säilima sellisena, et sellist rahvast ei tuleks siia meid häirivalt palju," lausus Särg.

Särg ütles ka, et Euroopa maksumaksja raha ei tohi linn uisapäisa kulutada. "Just seal Roosi tänaval, mis läheb sinna üles ERM-i juurde, on pandud üles sellised metallpostid parkimise suunamiseks ja kohati ka takistamiseks. Aga need ei sobi meie kliimasse. Lumekoristuse ja libeduse ja kõige muuga need postid jäävad jalgu, on liikluses pigem takistuseks ja ohuks."

Ja nagu ikka kohalikel valimistel, tuleb ka tänavu juttu ühistranspordist. Indrek Särg usub enda sõnul, et ühistranspordi skeem peaks meenutama karikakart, kust iga bussiring käib läbi ühe linnaosa ja jõuab tagasi kesklinna. Linnaääre põhiasumeid ühendaks omavahel aga niiöelda väliring.

"Ma tean, et on tehtud uuringuid selle kohta, millised on sõitjate vood ja kuidas ja kuhu ühistransporti suunata. See on kõik väga tore, aga mulle näib, et praktiline tulemus väga palju nendest uuringutest ei hooli või neid ei arvesta."

2015. aasta parlamendivalimistel sai EKRE nimekiri ligi seitse protsenti tartlaste häältest. Eelmistel kohalikel valimistel jäi tulemus alla kolme protsendi. Kuid seekord on erakonna soovid suuremad.

"Linna peaks juhtima konservatiivne linnavalitsus," ütles Särg. Linnapeakandidaadi käib erakond välja alles tuleval nädalal, kuid kuulsusi ja häältemagneteid Särg ei luba. "EKRE puhul ma tooks esile, et meil on tugev ja tore inimeste rühm ja me ei staaritse."