Demokraadid tahavad näha Obamacare'i tühistamise lõplikku eelnõud

USA senatis kukkus kolmapäeval läbi vabariiklaste kava tühistada Barack Obama tervishoiureformid. Eelnõu sai 43 poolt- ja 57 vastuhäält. Tühistamise vastu olid kõik demokraadid, kuid ka mitmed vabariiklased.

Eelnevalt oli senat eelnõu häältega 51-50 menetlusse võtnud, kui möödunud nädalal ajuvähist teatanud vabariiklasest senaator John McCain toetas abinõu, mis jättis hääletustulemuse 50-50 viiki. Asepresident Mike Pence andis otsustava hääle, mida põhiseadus viigi puhul talle võimaldab.

Demokraadid on hääletanud vabariiklaste erinevate Obamacare'i tühistamise ja asendamise eelnõude vastu. Samuti on demokraadid kasutanud protseduurilisi taktikaid, et püüda aeglustada protsessi, ning lubanud esitada sadu muudatusettepanekuid, vahendas USA Today.

Samas teatas senati vähemuse liider Chuck Schumer kolmapäeva õhtul, et demokraadid ei esita rohkem muudatusettepanekuid seni, kuni vabariiklased on ette näidanud "tõelise eelnõu", mida nad heaks kiita tahavad.

"Demokraadid ei esita rohkem muudatusettepanekuid ootel olevasse eelnõusse, kuni vabariiklaste liider näitab meile, milline lõplik eelnõu on," ütles Schumer senatis peetud kõnes.

"Ilmselgelt on senati vabariiklaste eelnõu - tühista ja asenda - nurjunud. Senaator Rand Pauli eelnõu - tühista ilma asendamiseta - on nurjunud. Me teame, et vabariiklased ei kavatse hääletada esindajatekoja eelnõu üle, mis on endiselt pooleliolev eelnõu. Ja nüüd on vabariiklaste juhtkond rääkinud meediale seni avalikustamata lõplikust eelnõust," rääkis Schumer.

"Kui enamuse liider (Mitch McConnell) paljastab, milline tema eelnõu saab olema, siis demokraadid kasutavad võimalust eelnõu muutmiseks. Kuid me peame seda enne nägema," lisas ta.

Neljapäeval toimub hääletus senaatorite pakutud muudatuste üle. Pole teada, kui kaua see kestab.

Kuna terviklik asendamise ja tühistamise eelnõu kukkus läbi, püüavad vabariiklased nüüd heaks kiita eelnõu, mis teeks piiratud hulgal muudatusi Obamacare'is.

Kui see plaan läbib senati, siis võib see edasi minna esindajatekoja ja senati konverentsikomisjoni läbirääkijatele, kes püüavad jõuda lõpliku kompromissini.

Demokraatide sõnul tahavad senati liidrid lihtsalt kiita heaks mida iganes nad saaksid viia konverentsikomisjoni.

"Üha selgemaks saab see, et lõppude lõpuks võib enamuse liider suruda edasi tühistamise vähendatud versiooniga, lootes midagi heaks kiita selleks, et lihtsalt minna konverentsikomisjoni," kommenteeris Schumer kolmapäeval.

Tema sõnul on aga tühistamise vähendatud versioon võrdne täieliku tühistamisega. "See on Trooja hobune, mis on loodud selleks, et minna esindajatekoja ja senati konverentsikomisjoni, mis lõpuks nõuab täielikku tühistamist või midagi selle sarnast," lisas ta.

Obamacare'i tühistamise ja asendamise osas on olnud keeruline kokkuleppele jõuda. Vabariiklaste liidrid on püüdnud olla meele järele nii partei konservatiivsemale kui ka mõõdukamale tiivale. Siiani pole aga suudetud mõlema poole toetust saada.

Konservatiivid tahavad üldiselt Obamacare'i maksude ja regulatsioonide täielikku tühistamist, mõõdukad on aga mures, et tühistamisega ei saa osad ameeriklased endale tervisekaitset lubada.